Asthme pédiatrique : bientôt un test rapide pour détecter l’endotype ?

L'ESSENTIEL Les cellules T helper 2 (T2) et les cellules T helper 17 (T17) sont des sous-types de lymphocytes T CD4 impliqués dans l'asthme.

Un test d'écouvillonnage nasal pour les enfants asthmatiques a permis de détecter trois profils transcriptomiques correspondant aux endotypes d'asthme T helper 2 (T2)-high, T helper 17 (T17)-high, et T2-low/T17-low.

Cet examen rapide de détection de l'endotype de l'asthme pourrait ouvrir la voie à des traitements plus personnalisés.

Répandu chez les enfants, l’asthme varie en fonction des endotypes. Pour rappel, cette pathologie respiratoire a été classée en endotypes connus sous le nom de T2-high ou T2-low en fonction de la quantité d'inflammation T helper 2 présente. "Plus récemment, le T2-faible a été divisé en deux endotypes : T17-haut, qui présente moins d'inflammation T helper 2 et plus d'inflammation T helper 17, et T17-faible, qui présente de faibles niveaux de ces deux types d'inflammation", selon des chercheurs des universités de Pittsburgh (États-Unis) et de Porto Rico.

459 jeunes asthmatiques ont utilisé le test d'écouvillonnage nasal

Afin de diagnostiquer ces endotypes, qui sont pilotés par différentes cellules immunitaires et répondent différemment aux traitements, il convient de faire une analyse génétique d'un échantillon de tissu pulmonaire prélevé au cours d'une procédure, appelée bronchoscopie, qui se déroule sous anesthésie générale. Problème : elle ne peut pas être réalisée chez les enfants. Ainsi, les professionnels de santé doivent s’appuyer sur des outils imprécis, notamment les marqueurs immunitaires dans le sang, la fonction pulmonaire et le fait que les jeunes souffrent ou non d'allergies.

Pour pallier le problème, les scientifiques américains et portoricains ont décidé de mettre au point un test d'écouvillonnage nasal permettant de caractériser des endotypes de l’asthme basés sur les types de cellules. Afin de tester l’efficacité du dispositif, l’équipe a réalisé une étude au cours de laquelle des échantillons nasaux de 459 jeunes asthmatiques, âgés de 6 à 20 ans, ont été recueillis. Ensuite, elle a analysé l'expression de huit gènes signatures T2 et T17. "Les caractéristiques cliniques, les immunoglobulines E (IgE) totales et spécifiques à l'allergène, les éosinophiles sanguins et la fonction pulmonaire ont été comparés d'un profil de transcription de l'épithélium nasal à l'autre", ont précisé les auteurs.

Asthme : 3 profils exclusifs correspondant aux endotypes ont été identifiés

D’après les résultats, publiés dans la revue JAMA, l'analyse des échantillons d'écouvillon nasal a révélé l'endotype du patient. Dans le détail, 23 % à 29 % des participants présentaient un endotype T2 élevé, 35 % à 47 % un endotype T17 élevé et 30 % à 38 % un endotype faible. "La médiane des IgE totales et des éosinophiles sanguins pour le profil T2-high était plus élevée que pour les profils T2-low. Parmi les volontaires de tous les profils, au moins 50 % présentaient au moins une IgE spécifique à l'allergène positive", peut-on lire dans les travaux.

Selon les chercheurs, cette approche non invasive pourrait aider les professionnels de santé à prescrire des médicaments avec plus de précision et ouvrir la voie à la recherche de meilleurs traitements pour les types d'asthme moins étudiés, qui ont été difficiles à diagnostiquer avec précision jusqu'à présent.