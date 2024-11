Asthme : un nouveau traitement prometteur contre les crises sévères

L'ESSENTIEL Une étude a montré que le benralizumab, un anticorps monoclonal, est plus efficace qu’un traitement standard aux stéroïdes contre les crises d’asthme et les exacerbations de BPCO sévères.

Administrée lors des crises, cette injection réduit de 30 % les besoins en traitements ultérieurs et améliore les symptômes respiratoires et la qualité de vie des patients.

Ciblant les inflammations dues aux éosinophiles, elle offre une alternative prometteuse aux stéroïdes, qui entraînent des effets secondaires graves.

C'est une avancée médicale majeure qui pourrait transformer le traitement des crises d'asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Une injection ciblée, testée lors d'une étude clinique menée par des chercheurs du King’s College London, s’est révélée plus efficace que les traitements actuels à base de comprimés de stéroïdes, réduisant de 30 % le besoin de traitements supplémentaires contre ces maladies respiratoires chroniques. Explications.

Une amélioration des symptômes de crises d’asthme et de BPCO

Respiration sifflante, oppression thoracique, toux... Les crises d’asthme et les exacerbations de la BPCO sont non seulement invalidantes mais peuvent aussi être fatales : chaque jour au Royaume-Uni, elles entraînent la mort de quatre personnes souffrant d’asthme et de 85 autres atteintes de BPCO. Elles sont également très répandues : une crise d’asthme survient toutes les dix secondes dans ce pays.

Les flambées sévères, appelées exacerbations, sont souvent provoquées par une inflammation due à une surproduction de certains globules blancs, les éosinophiles. Elles représentent jusqu’à 50 % des crises d’asthme et 30 % des poussées de BPCO. Malheureusement, les traitements actuels, notamment les stéroïdes comme la prednisolone, bien qu’efficaces, peuvent entraîner des effets secondaires graves, tels que le diabète ou l’ostéoporose. Sans compter qu’ils échouent souvent à prévenir les récidives ou les hospitalisations.

D'après la nouvelle étude, publiée dans The Lancet Respiratory Medicine, la solution pourrait venir du benralizumab, un anticorps monoclonal déjà utilisé pour traiter l’asthme sévère, et qui cible directement les éosinophiles. Au cours d’un essai clinique, ce médicament a été administré sous forme d’injection unique à 158 patients pendant leurs crises sévères. Résultat : en seulement 28 jours, leurs symptômes respiratoires se sont nettement améliorés, et après 90 jours, le nombre d'échecs thérapeutiques était quatre fois inférieur à celui observé chez les patients ayant reçu le traitement standard.

Un traitement plus efficace que les stéroïdes

"Le benralizumab représente une avancée majeure. Ce traitement ciblé agit sur les patients à haut risque, offrant une alternative plus efficace que les stéroïdes", résument les chercheurs dans un communiqué. L’étude a également montré une amélioration de la qualité de vie des patients, une diminution des consultations médicales et des hospitalisations, et une sécurité comparable aux traitements existants. Le benralizumab, en étant administré en urgence à domicile ou à l’hôpital, pourrait ainsi transformer la prise en charge des crises d’asthme et de BPCO les plus graves, "inchangée depuis le 20e siècle", à l’heure où ces maladies respiratoires provoquent chaque année des millions de décès dans le monde.