Pourquoi privilégions-nous nos émotions plutôt que notre logique ?

L'ESSENTIEL En réaction à de nombreuses situations, les émotions l'emportent sur la raison.

Privilégier les émotions peut empêcher de comprendre la réalité d'une situation.

Une émotion maîtrisée facilite la recherche de solutions.

Si les émotions et la raison sont deux forces qui coexistent dans chaque être humain, elles peuvent tout autant travailler ensemble que s'affronter. On pense souvent qu'il faut alors choisir entre "son cœur" ou "sa raison", mais les études montrent que dans la plupart des cas, ce sont les émotions qui l'emportent.

Le pouvoir de nos émotions

Chacune de nos émotions naît de notre perception du monde pour nous inciter à agir. Elles sont à la fois liées à notre instinct de survie, mais aussi à nos réactions face à une situation.

Qu'il s'agisse de la peur, de la honte ou bien même de la confiance ou de la joie, toutes nos émotions nous informent sur notre réaction intérieure à l'environnement. Plutôt que de les nier, il est important de les comprendre et de les canaliser à son avantage.

L'interaction entre les émotions et la raison

Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de frontière nette entre les émotions et la raison. Si elles agissent ensemble, c'est parce que les émotions donnent lieu à des pensées qui, à leur tour, influencent les émotions.

Une émotion non comprise par la raison peut conduire à une perception inadéquate de la réalité. À l'inverse, une pensée bien réfléchie peut équilibrer les émotions. Si, par exemple, on ressent de la peur à parler en public, reconnaître et comprendre cette émotion peut aider à la transformer en une force positive pour trouver des solutions.

Trouver un équilibre constructif

Pour atteindre un équilibre entre les émotions et la raison, il est essentiel d'être attentif à ce que l'on ressent. C'est seulement en reconnaissant et en examinant ses émotions qu'on peut les canaliser pour qu'elles soient bénéfiques.

Il est alors essentiel d'apprendre à communiquer ce que l'on ressent, de chercher du soutien si nécessaire, en évitant la critique ou la pression. De cette façon, il est possible de vivre plus en harmonie avec soi-même et les autres en sachant faire dialoguer son cœur et sa raison.

En savoir plus : "Tristesse, peur, colère: Agir sur ses émotions" de Stéphanie Hahusseau.