Émotions : les personnes anxieuses utilisent une partie du cerveau moins adaptée pour les contrôler

L'ESSENTIEL Face à une situation sociale difficile, une partie complètement différente du cerveau était active chez les adultes anxieux.

Cette section, qui est utilisée, est moins efficace pour contrôler les émotions.

Elle serait sollicitée car le cortex préfrontal, soit la zone cérébrale normalement utilisée, est surstimulé par l’anxiété.

Lorsque les personnes anxieuses doivent déterminer comment se comporter face à une situation sociale difficile, elles utilisent une section différente du cerveau antérieur pour prendre leur décision. C’est ce qu’ont observé des chercheurs de l’université Radboud (Pays-Bas) en analysant les scanners cérébraux de plusieurs volontaires. Dans le cadre d’une étude, des adultes ont vu des photos montrant des visages heureux et en colère. Ils ont dû d'abord déplacer une flèche vers le visage heureux et s'éloigner du visage en colère. "À un moment donné, ils ont dû faire l'inverse : se déplacer vers un visage en colère et s'éloigner d'un visage heureux... Cela exige de contrôler notre tendance automatique à éviter les situations négatives."

"Une partie moins efficace" du cerveau est utilisée chez les personnes anxieuses

Durant l’expérience, les participants anxieux se sont révélés aussi performants que les volontaires qui ne l’étaient pas, mais les scanners ont montré qu’une partie complètement différente du cerveau était active chez les personnes atteintes d’anxiété. "Chez elles, nous constatons souvent que, lors du contrôle émotionnel, un signal est envoyé de la partie la plus avancée du cortex préfrontal au cortex moteur, la partie du cerveau qui commande à votre corps d'agir. Chez les personnes anxieuses, c'est une partie moins efficace de cette section qui est utilisée", ont expliqué les auteurs dans un communiqué.

L’anxiété sur-stimulerait le cortex préfrontal

D'autres analyses ont révélé que cela était probablement dû au fait que la section "normalement utilisée" était surstimulée chez les personnes anxieuses. "Cela pourrait expliquer pourquoi les personnes anxieuses ont du mal à avoir un comportement alternatif et évitent donc les situations sociales. L'inconvénient est qu'elles n'apprennent jamais que les situations sociales ne sont pas aussi négatives qu'elles le pensent", a ajouté l’équipe qui pense que ces résultats, publiés dans la revue Nature Communications, pourraient être utilisés pour développer de nouveaux traitements pour les adultes souffrant d’anxiété.