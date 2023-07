Emotions : les emojis mieux décodés que les vraies expressions faciales

L'ESSENTIEL Les gens reconnaissent mieux et plus rapidement les émotions affichées par les emojis que les expressions faciales réelles.

La communication non verbale et les emojis

L'objectif des emojis est de remplacer les aspects non verbaux de la communication dans les échanges écrits. La communication non verbale comprend les expressions faciales, le langage corporel, les gestes, le ton de la voix et le contact visuel.

Les emojis sont devenus très populaires et largement utilisés dans les communications numériques, en particulier sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Méthodologie de l'étude

L'étude a été menée sur 51 participants âgés de 18 à 35 ans, répartis en deux groupes. Les chercheurs ont créé une collection de 48 emojis et de 48 images de visages réels, représentant chacun les six émotions de base : joie, tristesse, surprise, peur, colère et dégoût.

Les participants ont été placés dans une pièce isolée où un mot indiquant une émotion était brièvement affiché sur un écran, suivi de l'image d'un emoji ou d'une expression faciale réelle. Les participants devaient indiquer si l'expression faciale correspondait à l'émotion indiquée par le mot. Pendant cette expérience, les chercheurs ont enregistré l'activité cérébrale des participants à l'aide d'électrodes pour mieux comprendre les mécanismes cognitifs impliqués dans la reconnaissance des émotions.

Une réaction plus rapide

Les résultats de l'étude ont montré que les participants réagissaient en moyenne 73 millisecondes plus rapidement lorsqu'ils ont reconnu des emojis que des visages réels. De plus, ils étaient plus précis dans la reconnaissance des émotions représentées par les emojis, avec un taux de réponses correctes de 92,7 % contre 82,43 % pour les visages réels.

Les émotions de surprise et de colère ont été reconnues plus rapidement que les autres émotions, que ce soit pour les emojis ou les expressions faciales réelles.

Ces résultats mettent en évidence la capacité des emojis à transmettre efficacement les émotions et à être compris rapidement par les lecteurs, ce qui en fait un outil potentiellement précieux dans la communication écrite.