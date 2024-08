Covid-19 : on sait précisément combien l’obésité augmente le risque d’infection

L'ESSENTIEL Les patients obèses exposés au SARS-CoV-2 ont 34 % plus de risques d'être infectés que les personnes ayant un poids santé.

Ce qui confirme que l'obésité est un facteur de risque important pour la maladie.

Pour les chercheurs, l'identification précoce des populations à risque est cruciale pour freiner la propagation de la Covid-19.

Rapidement après le début de l’épidémie de la Covid-19, les professionnels de santé ont remarqué que l’obésité était un facteur de risque de la maladie. Plus de quatre ans plus tard, ce risque d’infection est connu plus précisément.

Selon une étude du Brigham and Women's Hospital affilié à la faculté de médecine de Harvard, les patients obèses exposés au SARS-CoV-2 ont 34 % plus de risque d'être infectés que les personnes ayant un poids santé.

SARS-CoV-2 : un risque accru d’infection pour les obèses

"Bien que les données probantes aient établi un lien entre l’obésité et les symptômes graves de la COVID-19, l’effet de l’obésité sur la sensibilité à l’infection par le SARS-CoV-2 reste flou", expliquent les chercheurs dans leur article publié dans le numéro du mois d'août de la revue PNAS Nexus.

Pour faire la lumière sur ce phénomène, l’équipe a comparé la sensibilité à l’infection de 72.613 patients adultes et adolescents obèses et non-obèses. Ces derniers avaient été testés positifs à la Covid-19 ou cas contacts entre mars 2020 et janvier 2021. 33,7 % des participants souffraient d’obésité. C’est-à-dire que leur IMC était supérieur à 30.

Les analyses des données ont révélé que les patients obèses étaient 34 % plus susceptibles de développer la Covid-19 que leurs pairs ayant un poids santé, quel que soit leur âge ou leur sexe.

Les auteurs ajoutent : "Cela indique que l'obésité n'est pas seulement un facteur de risque d'aggravation des résultats, mais augmente également le risque d'infection lors de l'exposition. L'identification précoce de ces populations sera cruciale pour freiner la propagation de cette maladie infectieuse."

Covid-19 : pourquoi les obèses sont plus sensibles au virus ?

Dans leur article, les scientifiques ont tenté d’expliquer l’origine du risque accru d’infection pour les personnes obèses en s’appuyant sur la littérature scientifique.

"La présence de grandes quantités de tissu adipeux chez les personnes obèses pourrait expliquer l’augmentation de la gravité et de la sensibilité à l’infection", avancent-ils. Ils suggèrent aussi qu'un "état métabolique altéré des cellules immunitaires dans le cadre d'une maladie vasculaire cardiométabolique pourrait contribuer à la sensibilité à la COVID-19".

Selon eux, il faudra mener de nouvelles études pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et potentiellement identifier des cibles médicamenteuses pour lutter contre l’infectiosité du SARS-CoV-2.