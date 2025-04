Voici pourquoi les femmes enceintes accouchent plus souvent la nuit

L'ESSENTIEL Le moment de l'accouchement selon l'heure et le jour de la semaine varie considérablement en fonction du début du travail et du mode d'accouchement.

Les naissances spontanées sont plus susceptibles de se produire entre minuit et 6 heures du matin qu'à d'autres moments de la journée, avec un pic vers 4h.

"Chez nos ancêtres, un travail et un accouchement nocturnes offraient probablement une certaine protection à la mère et au nouveau-né", selon les auteurs.

"Les soins de maternité doivent être disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. On sait que l'intervention obstétricale peut influencer l'heure de la naissance, mais aucune analyse au niveau national en Angleterre n'a encore étudié en détail les façons dont le jour et l'heure de la naissance varient en fonction du début du travail et du mode d'accouchement", ont indiqué des scientifiques de l’University College London (Angleterre). C’est pourquoi dans une étude, publiée dans la revue Plos One, ils se sont penchés sur la question.

Les bébés naissent le plus souvent à 4h du matin

Pour la mener à bien, l’équipe a analysé 5.093.615 naissances sur une période de neuf ans, entre 2005 et 2014, en Angleterre. Les résultats ont montré que 28,5 % des naissances avaient eu lieu entre 9h et 16h59 en semaine, tandis que 71,5 % des en dehors de ces heures, le week-end, les jours fériés ou entre 17h et 8h59 les jours fériés. "Les naissances après un début de travail spontané sont plus susceptibles de se produire entre minuit et 6 heures du matin qu'à d'autres moments de la journée." Un pic des accouchements est observé vers 4 h.

Les césariennes programmées ou planifiées représentaient 9,2 % des naissances et se produisaient principalement en semaine entre 9h et 11h59, avec un pic marqué entre 9h et 10h59. Très peu d'entre elles étaient réalisées entre 17h et 6h59 les soirs et nuits de semaine, et encore moins le week-end et les jours fériés. Les nombres les plus élevés étaient enregistrés le lundi et les jours de semaine précédant ou suivant un jour férié, "ce qui reflète les habitudes de travail du personnel." En ce qui concerne les accouchements déclenchés, ils sont plus susceptibles de survenir aux alentours de minuit du mardi au samedi et les veilles de jours fériés.

Accouchement nocturne : "une certaine protection" pour la mère et le nouveau-né

"L'expérience de longue date et les recherches menées dans d'autres domaines ont montré que les naissances humaines sans intervention obstétricale ont plus de chances de survenir la nuit ou aux premières heures du matin. Cela pourrait faire partie de notre héritage évolutif. Nos ancêtres vivaient en groupes actifs et dispersés pendant la journée, et se réunissaient pour se reposer la nuit. Ainsi, un travail et un accouchement nocturnes offraient probablement une certaine protection à la mère et au nouveau-né", a expliqué Peter Martin, auteur des travaux, dans un communiqué.