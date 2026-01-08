Pourquoi il faut se méfier de la vaisselle ancienne ?

Le vintage est à la mode, mais certaines choses devraient mieux rester dans nos placards. C’est le conseil de 60 Millions de consommateurs : elle recommande de ne pas utiliser de vieille vaisselle. Dans un article paru le 31 décembre dernier, l’association alerte sur les possibles traces de métaux lourds dans les assiettes et plats anciens.

Des métaux lourds fréquemment retrouvés dans la vaisselle ancienne

Éric Swanet, ingénieur chimiste et spécialiste des émaux alimentaires, et sa femme Joëlle Swanet, professeure de technologie céramique, experte en santé et sécurité, y expliquent recevoir chaque année "une centaine d’échantillons de vaisselle" pour les analyser. "Nous ne prétendons pas que toutes les pièces anciennes sont problématiques, mais une bonne partie le sont", indiquent-ils au média. Selon 60 Millions de consommateurs, il s’agit de la vaisselle qui date du début du XXe siècle jusqu’aux années 1950. Pendant cette période, des métaux lourds étaient utilisés dans l’émail de la faïence.

Vaisselle ancienne : du cadmium et du plomb détectés dans les émaux

Les deux experts citent deux métaux lourds couramment retrouvés : le cadmium et le plomb. Le premier est "cancérigène, toxique pour la reproduction humaine et mutagène", souligne l’Assurance Maladie. L’Anses explique que le cadmium peut provoquer des atteintes rénales et une fragilité osseuse en cas d’exposition prolongée, "notamment par voie orale via l’alimentation et l’eau de boisson".

Quant au plomb, il est lui aussi toxique pour l’organisme. Son ingestion peut avoir différentes conséquences sur la santé : anémie, troubles digestifs, atteinte du système nerveux, encéphalopathie, etc. "Le plomb présente également des effets sur la pression artérielle, sur la fonction rénale chez l’adulte ainsi que sur la reproduction et le développement de l’enfant et sur le système nerveux central (diminution de points de quotient intellectuel, troubles de l’attention) chez l’enfant, même à des faibles doses", alerte le Ministère de la Santé.

Les deux scientifiques ont précisé avoir déjà suivi "plusieurs cas d’intoxications sévères au plomb du fait de l’utilisation de céramique ancienne". "Contrairement à d’autres métaux, le plomb ne s’épuise pas : tant que l’émail est présent, il peut migrer dans les aliments. L’état de la vaisselle (ébréchée, fêlée ou non) ne change rien au phénomène", indiquent-ils.

Que faire de la vaisselle ancienne ?

Selon eux, mieux vaut réserver ces assiettes, bols et autres plats au placard ou en décoration. "Vous pouvez à la rigueur utiliser votre belle assiette comme compotier, mais uniquement pour y déposer des fruits que vous allez éplucher", suggèrent-ils. Des tests sont disponibles pour vérifier la présence de plomb ou de métaux, mais seul un examen approfondi en laboratoire permet de vérifier la sécurité de cette vaisselle.