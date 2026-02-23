Angine bactérienne et psoriasis : y a-t-il un lien ?

L'ESSENTIEL En modifiant le comportement des neutrophiles, soit des cellules immunitaires, une angine due à un streptocoque peut déclencher un psoriasis en gouttes.

Les scientifiques ont trouvé un sous-groupe de neutrophiles capables de présenter des antigènes (une fonction habituellement associée à d’autres cellules immunitaires) qui s’accumulent dans la peau atteinte et contribuent à l’inflammation.

Cette découverte ouvre la voie à des biomarqueurs potentiels ou de nouvelles cibles thérapeutiques pour mieux traiter ou prévenir le psoriasis lié à une infection streptococcique.

Le psoriasis en gouttes, se traduisant par de très petites plaques et nombreuses en forme de larmes ou de points, est associé à une angine bactérienne, plus précisément due à un streptocoque. C’est le constat fait par des scientifiques de l'Institut Karolinska (Suède). Cependant, "l'explication biologique reste floue", selon Avinash Padhi, chercheur au département de médecine de Solna. C’est pourquoi elle a, avec son équipe, mené une étude publiée dans la revue eBioMedicine.

Psoriasis : le comportement de cellules immunitaires clés modifié par une angine

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont voulu examiner les neutrophiles, les premières cellules immunitaires à répondre à une infection par le streptocoque du groupe A, présents sur la zone inflammatoire de la peau de patients pour ensuite comprendre leur contribution spécifique à la pathogenèse de la maladie. Pour ce faire, ces derniers ont comparé les neutrophiles sanguins de patients touchés par le psoriasis en gouttes avec ceux de personnes en bonne santé et d’adultes souffrant d'une inflammation sévère liée à une angine streptococcique. Les auteurs ont utilisé des technologies unicellulaires qui les aident à analyser en détail des centaines de milliers de cellules immunitaires individuelles.

Selon les données, une angine streptococcique peut déclencher un psoriasis en gouttes en modifiant le comportement des neutrophiles. Les auteurs ont découvert un groupe de neutrophiles capables de présenter des antigènes, à savoir des fragments de pathogènes qui signalent et guident d'autres cellules immunitaires. Ces neutrophiles présentateurs d'antigènes s'accumulaient dans la peau affectée des personnes atteintes de psoriasis en gouttes et étaient capables d'activer les lymphocytes T, ce qui pourrait contribuer à l'inflammation. "Un sous-ensemble similaire chez les personnes en bonne santé n'a été observé qu'après une stimulation ex vivo des neutrophiles par la bactérie Streptococcus aureus", peut-on lire dans les résultats.

Les neutrophiles présentateurs d'antigènes, des cibles thérapeutiques potentielles ?

"Ces recherches remettent en question la conception traditionnelle des neutrophiles comme simples cellules de première ligne de défense. Ils semblent jouer un rôle plus important dans la modulation des réponses immunitaires, ce qui pourrait s'avérer crucial pour la conception de futurs traitements", a déclaré Magdalini Lourda, qui a participé aux travaux. Désormais, l’équipe compte confirmer ces résultats auprès de groupes de patients plus importants et plus diversifiés, notamment des personnes atteintes de psoriasis en plaques, afin de déterminer si les neutrophiles présentateurs d'antigènes peuvent servir de biomarqueurs prédictifs ou de cibles thérapeutiques potentielles.