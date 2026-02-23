Fibrillation atriale : cette mauvaise habitude fragilise votre rythme cardiaque

Un sommeil de qualité est bon pour la santé. Dans la revue spécialisée Circulation Reports, des chercheurs de l’université japonaise de Kumamoto expliquent que le manque de sommeil peut augmenter le risque de souffrir de fibrillation atriale. Ce trouble du rythme cardiaque peut mener à des complications graves dont l’insuffisance cardiaque et l’accident vasculaire cérébral.

Fibrillation atriale : un sommeil insuffisant peut augmenter le risque

"Bien que des études antérieures aient suggéré un lien entre le sommeil et la fibrillation atriale, la plupart se sont appuyées sur des données de sommeil autodéclarées", précisent les auteurs dans un communiqué. Dans leurs travaux, ils ont souhaité s’appuyer sur une méthode plus objective. Ainsi, ils ont fait porter un holter, un outil permettant de réaliser un électrocardiogramme sur une longue période, aux volontaires de leur étude. L'appareil était équipé d’un accéléromètre intégré permettant d’estimer en continu la durée réelle du sommeil. Les 36.363 participants à l’étude ont porté le dispositif pendant une semaine.

Ces participants étaient répartis en deux groupes : ceux âgés d’une cinquantaine d’années, encore actifs professionnellement, et ceux âgés de 70 à 79 ans, généralement retraités. "Chez les participants quinquagénaires, une durée de sommeil plus courte était significativement associée à une probabilité accrue de fibrillation auriculaire (FA), observent les auteurs. Chaque minute de sommeil supplémentaire était liée à une réduction mesurable du risque de FA." Chez les participants âgés de 70 ans et plus, cette association n’a pas été démontrée de façon aussi claire.

"Préserver son sommeil, c’est préserver sa santé cardiaque"

"Il est intéressant de noter que, si un sommeil plus long réduisait généralement le risque de FA, un sommeil excessivement long n’apportait aucun bénéfice supplémentaire, en particulier chez les personnes âgées", précisent toutefois les auteurs. Selon eux, ces résultats démontrent qu’un sommeil insuffisant est un "facteur de risque cardiovasculaire modifiable", notamment chez les personnes exposées au stress professionnel et à des emplois du temps chargés. "Alors que les modes de vie modernes réduisent de plus en plus le temps de sommeil, ces résultats soulignent un message simple mais essentiel : préserver son sommeil, c’est préserver sa santé cardiaque", concluent-ils.