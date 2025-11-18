Fibrillation atriale : le café ne serait pas si mauvais pour le rythme cardiaque

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont examiné l'effet du café sur les patients traités pour une fibrillation auriculaire.

Ils ont découvert que boire une tasse de café par jour réduit les risques de récidive de 40 %.

Ainsi pour eux, la recommandation d'éviter le café faite aux patients n'est pas justifiée, si la consommation reste modérée.

Le café ne serait peut-être pas aussi néfaste pour le rythme cardiaque que les cardiologues le craignaient. Une nouvelle étude suggère, en effet, que boire un petit cahoua pourrait aider à réduire les risques de récidive de fibrillation atriale de 40 %.

Les résultats ont été publiés dans la revue JAMA, le 9 novembre 2025.

Une tasse de café par jour réduit les risques de récidive de fibrillation atriale

La fibrillation atriale, aussi connue sous le nom de fibrillation auriculaire, se caractérise par un rythme cardiaque trop rapide et souvent irrégulier. Il s’agit du trouble cardiaque le plus fréquent. On estime qu’entre 1 % et 2 % de la population en souffre.

Des chercheurs américains, australiens et canadiens ont voulu savoir si la consommation de café pouvait être néfaste à ces patients. Ils ont ainsi réuni 200 personnes touchées par la maladie et traitées par cardioversion électrique (rétablir la commande électrique du cœur via un choc électrique). Il était demandé à la moitié d’entre eux de boire une tasse de café par jour et à l’autre moitié d’éviter totalement la boisson pendant six mois après leur traitement.

À la fin de l’essai, 47 % des buveurs de café et 64 % des abstinents de la caféine avaient à nouveau présenté des signes de fibrillation auriculaire. Selon les calculs de l'équipe scientifique, boire un café aide ainsi à réduire les risques de récidive de 39 %. Par ailleurs, aucune augmentation des événements indésirables n'a été signalée chez les consommateurs du nectar noir.

Fibrillation auriculaire : il ne serait pas utile d’interdire le café… avec modération

L'étude montre ainsi que la consommation d'une tasse de café par jour en moyenne par les patients traités pour une fibrillation atriale a été associée à une récidive moindre de la maladie. Ce qui conduit les auteurs à conclure que les recommandations d’éviter le café après une fibrillation auriculaire pourraient ne pas être nécessaires, voire contre-productives, pour la santé du cœur. Toutefois, ils précisent que "des conseils individualisés restent toujours importants", précisent-ils dans le résumé de leur recherche.