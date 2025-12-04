La vitamine C, une solution contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique ?

L'ESSENTIEL Une exposition quotidienne à de faibles concentrations de PM2,5 induit un stress oxydatif, un dysfonctionnement mitochondrial et une inflammation pulmonaire.

La supplémentation en vitamine C prévient efficacement le stress oxydatif et l'inflammation induits par ces fines particules en suspension dans l'air.

"Il est indispensable de consulter votre médecin traitant afin de vous assurer de prendre le bon type de complément au bon dosage", indiquent les chercheurs.

"L'exposition prolongée aux PM2,5 est reconnue comme un facteur de risque important pour le développement de maladies pulmonaires chroniques (asthme, BPCO, fibrose pulmonaire, cancer du poumon). Ce risque a été initialement identifié dans les pays fortement pollués (comme en Asie). Il est toutefois important de noter qu'il n'existe pas de seuil d'exposition sans risque aux PM2,5. De ce fait, les effets néfastes sur les poumons causés par de faibles concentrations de PM2,5, telles qu'on les observe en Europe et en Amérique du Nord, sont souvent négligés", ont signalé des scientifiques de l’université de technologie de Sydney et de l'Institut Woolcock de recherche médicale (Australie).

"Aucun seuil de pollution atmosphérique sans danger"

Dans le cadre d’une étude, ces derniers ont voulu déterminer l'impact d'une faible exposition aux PM2,5 sur la santé pulmonaire et identifier un moyen de lutter contre les dommages mitochondriaux causés ces fines particules en suspension dans l'air. Pour mener à bien les travaux, l’équipe a exposé quotidiennement des souris mâles, âgées de 6 semaines, à 5 μg/ml de PM2,5 par voie nasale, avec ou sans supplémentation en vitamine C dans l'eau de boisson (1,5 g/L). Les animaux du groupe témoin ont reçu une solution saline. "Nous savons désormais qu'il n'existe aucun seuil de pollution atmosphérique sans danger. Celle-ci provoque une inflammation des poumons et entraîne une multitude de maladies respiratoires et d'affections chroniques, notamment en cas d’incendies", a déclaré Brian Oliver, qui a dirigé l’étude.

La prise de vitamine C prévient le stress oxydatif et l'inflammation induits par les PM2,5

Les résultats ont montré que la vitamine C pourrait avoir un effet protecteur. Dans le détail, la supplémentation en vitamine C a efficacement prévenu l'augmentation des espèces réactives de l'oxygène totales, des mitochondries, centrales énergétiques de nos cellules, et de l'inflammation induites par l'exposition aux PM2,5. De plus, des études in vitro ont montré que les PM2,5 réduisaient la viabilité des cellules épithéliales humaines tout en augmentant leur sensibilité aux lésions cellulaires et aux réponses inflammatoires induites par le stress oxydatif. "La prise de vitamine C a significativement atténué les effets néfastes de l'exposition aux PM2,5 sur la viabilité cellulaire, la réponse inflammatoire, les niveaux de mitochondries", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue Environment International.

Pollution : "l'espoir d'un traitement préventif peu coûteux"

"Pour la première fois, nous offrons l'espoir d'un traitement préventif peu coûteux pour un problème mondial qui touche des centaines de millions de personnes", a indiqué Brian Oliver avant de mettre en garde contre l'utilisation de compléments alimentaires sans ordonnance, qui peut augmenter le risque de surdosage. "Il est indispensable de consulter votre médecin traitant afin de vous assurer de prendre le bon type de complément au bon dosage."