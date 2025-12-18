Grippe : «La part de la maladie parmi les décès déclarés augmentait»

L'ESSENTIEL D’après Santé publique France, les indicateurs pour la grippe continuent d’accroître dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, où l'ensemble des régions est en épidémie.

Les virus de type A, qui prédominaient très largement la semaine dernière, ont provoqué la mort de 13 personnes, dont 9 adultes âgés de plus de 65 ans.

Face à la progression de la maladie dans le pays, la ministre de la Santé recommande d’adopter les gestes barrières, notamment le port du masque.

À l’approche des fêtes de fin d’année, "la carte de France hexagonale est complètement rouge" pour la grippe, a déclaré, lors d’une conférence de presse, Bruno Coignard, directeur de la direction des maladies infectieuses à Santé publique France. Dans son dernier bulletin, publié le 17 décembre, l’autorité sanitaire signale que, la semaine dernière, les indicateurs grippaux continuaient d’augmenter dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, où l'ensemble des régions est en épidémie.

Du 8 au 14 décembre, "le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal était de 266 pour 100.000 habitants. La part d'activité pour syndrome grippal SOS Médecins a dépassé le seuil d'intensité modérée chez les moins de 15 ans et les 65 ans ou plus, et demeurait à un niveau faible chez les 15-64 ans et tous âges confondus." Du côté du milieu hospitalier, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 10.597, soit 2,8 % des passages (contre 1,7 % du 1er au 7 décembre). Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 1.700, soit 2,2 % de l’ensemble des hospitalisations (contre 1,4 % du 1er au 7 décembre).

Grippe : un virus de type A identifié dans 100 % des cas

Depuis mi-octobre, 122 cas de grippe ont été signalés par les services de réanimation. Parmi les patients admis dans ces services, 55 % avaient 65 ans ou plus. La présence d’au moins une comorbidité était rapportée pour 89 % des cas. Parmi les 76 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 83 % n’étaient pas vaccinés contre la grippe. Selon les données, les virus de type A prédominaient très largement, avec une proportion du sous-type A(H3N2) supérieure par rapport au sous-type A(H1N1)pdm09 depuis deux semaines. "On peut dire que les virus de la grippe changent de visage un tout petit peu chaque année. Mais cette année, au lieu de mettre juste des lunettes, il a mis des lunettes, une moustache, un chapeau. Ça veut dire que notre corps va potentiellement moins bien le reconnaître et qu'il est capable finalement d'infecter plus de gens , a expliqué, à FranceInfo, Marie-Anne Rameix-Welti, responsable du centre national, de référence de la grippe à l’Institut Pasteur.

9 décès liés à la grippe chez les plus de 65 ans

"La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique augmentait et était à un niveau deux fois supérieur à celui observé la même semaine en 2024 (1,8 % contre 0,9 %)." Au total, 13 décès ont été signalés, dont 9 chez les 65 ans et plus. Pour éviter de contracter la grippe et réduire le risque de complications graves, il est conseillé aux personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, malades …) de se faire vacciner. "La composition du vaccin est actualisée chaque année en fonction des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle tient compte des virus qui sont les plus susceptibles de circuler pendant l’hiver suivant", précise l’Assurance Maladie.

Autre moyen de se protéger : l’adoption des gestes barrières, comme le fait de se laver des mains, garder des distances ou encore aérer régulièrement les pièces. Au micro de BFMTV, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, appelle à remettre le masque. "Quand on est enrhumé, c’est mieux de le porter, car vous évitez la propagation, notamment si vous êtes autour de personnes fragiles et dans des milieux fermés, comme les transports."