Grippe ou Covid ? Un nouvel autotest disponible en pharmacie

L'ESSENTIEL Un nouvel autotest permet de différencier la grippe du Covid-19 en quelques minutes.

Il est disponible dans 25.000 pharmacies françaises.

Son objectif : alléger la pression sur les cabinets et les hôpitaux pendant les épidémies de l’hiver.

Nez qui coule, fièvre, maux de tête... Faut-il courir chez le médecin ou attendre que cela passe tout seul ? Cet hiver, toujours propice aux virus, une nouvelle option s'offre aux malades : un autotest capable de différencier la grippe du Covid-19, disponible en pharmacie dès ce lundi 15 décembre. Au total, 25.000 autotests sont distribués dans les officines françaises, selon les informations de BFMTV. Objectif : permettre une prise en charge rapide des symptômes sans saturer les cabinets médicaux ni les urgences.

Comment fonctionne ce test ?

"On va moins aux urgences puisqu'on sait qu'on a une grippe qui va durer trois ou quatre jours, si on n'a pas de facteurs de gravité", explique le Dr Thierry Peazuck, chef du service des maladies infectieuses du CHU d'Orléans, au micro de la chaîne. Il salue un dispositif qui favorise "la pratique et la prise en charge des patients par eux-mêmes". Ainsi, si vous avez des symptômes évoquant fortement la grippe ou le Covid, sans signe de gravité et sans problème de santé particulier, cela peut être une raison suffisante d'aller dans votre pharmacie la plus proche.

Le mode d'emploi est simple : un prélèvement nasal dans chaque narine avec un écouvillon fourni, puis quelques minutes d'attente. Deux traits bleus : Il s'agit du Covid-19. Deux traits verts : c'est la grippe. L’autotest est vendu au prix de 7,95 euros.

Selon le pharmacien Matthieu Saulnier, également interrogé par BFMTV, ce test "permet une meilleure prise en charge, et pas forcément par les médecins. Tous les professionnels de santé peuvent agir pour orienter les patients".

Une réponse à une double épidémie

Alors que l’ensemble des départements français sont en phase épidémique de grippe, ce test tombe à point nommé. Le Covid-19 continue lui aussi de circuler, bien que moins virulent, avec environ 9 cas pour 100.000 habitants, contre 107 de grippe, selon le réseau Sentinelles. Une double menace, contre laquelle la prévention reste essentielle, notamment grâce aux gestes barrières, rappelle Santé publique France. Quant à la campagne de vaccination contre la grippe, lancée mi-octobre, elle cible les publics fragiles : plus de 65 ans, femmes enceintes, résidents d’Ehpad ou proches de personnes immunodéprimées. Le vaccin est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

A noter que, le 6 décembre, dans le cadre du PLFSS, les députés ont adopté la vaccination obligatoire des résidents d'Ehpad et des soignants exerçant à titre libéral, et ce "pendant la période épidémique".