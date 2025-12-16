Lutte contre l'infertilité : que prévoit le plan national qui sera lancé en 2026 ?

L'ESSENTIEL La ministre de la Santé et des Familles a annoncé qu’un plan de lutte contre l’infertilité sera lancé "dans les prochaines semaines".

Il prévoit l'envoi d'un message personnalisé sur la santé reproductive à toutes les Français âgés de 29 ans.

Il donnera aussi des informations sur les contraceptions possibles.

2026 sera-t-elle l'année du "réarmement démographique", souhaité par Emmanuel Macron ? Il semblerait. Presque deux ans après le discours du président, un plan de lutte contre l’infertilité va être lancé. L’annonce a été faite le lundi 15 décembre 2025 par la ministre de la Santé et des Familles, Stéphanie Rist.

Lutte contre l’infertilité : un message de prévention personnalisé pour tous les Français de 29 ans

"Conformément à la préconisation du rapport sur l'infertilité de 2022, nous allons donc mettre en œuvre un plan national de lutte contre l'infertilité, que je lancerai officiellement dans les prochaines semaines", a expliqué la ministre.

Lors de son intervention devant une mission d'information de l'Assemblée nationale sur la baisse de la natalité, elle a précisé qu’en France, "environ un couple sur huit ou dix en âge de procréer connaît des difficultés à concevoir un enfant" en raison de "facteurs multiples". "Il y a un vrai enjeu d'accompagnement par notre système de santé face à cette nouvelle donne, pour mieux prévenir, mieux détecter et mieux prendre en charge l'infertilité".

Les premières mesures annoncées sont surtout centrées sur la sensibilisation et l’information. Il est notamment prévu que l’Assurance Maladie envoie un message personnalisé sur la santé préventive à chaque Française et Français âgé(e) de 29 ans. "C'est fondamental, non pas pour mettre une quelconque pression, mais pour éviter un effet de 'si j'avais su' en donnant à chacune et chacun les moyens d'agir et de préserver sa fertilité avant qu'elle ne baisse", a assuré Stéphanie Rist.

Prévention, sensibilisation et prise en charge

Elle a indiqué que cette communication comportera également des informations sur "les contraceptions possibles", aussi bien pour les personnes qui souhaitent attendre pour avoir des enfants que celles qui n’en veulent pas du tout.

Si aucun autre détail précis n’a été donné pour le moment, le plan de lutte contre l’infertilité ne se concentrera pas uniquement sur la prévention et la sensibilisation. Des volets sur la recherche et la prise en charge des patients, sont également prévus. Un comité de pilotage se réunira en janvier pour assurer "la mise en œuvre dans les meilleurs délais, aussi bien sur un site d'information accessible à tous que sur le déploiement de l'offre nécessaire d'autoconservation d'ovocytes par exemple", a ajouté la ministre.

Encore une chute des naissances en 2025

Ce projet de lutte contre l’infertilité – sujet d’un rapport d’experts en 2022 - veut répondre à une inquiétude grandissante dans de nombreux pays : la baisse de la natalité. Il y a, en effet, de moins en moins de naissances dans les pays occidentalisés, et la France ne fait pas exception.

En 2024, elle avait vu naître 663.000 bébés, soit le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela représente une baisse de plus de 20 % en 15 ans, selon l’Insee. Et la tendance est toujours à la baisse. Selon l’Insee, sur les 10 premiers mois de 2025, le nombre de naissances quotidiennes dans le pays a chuté de 2,3 % par rapport à la même période l’année précédente.