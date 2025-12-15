Prédiabète : surveiller ce paramètre est essentiel

L'ESSENTIEL Des millions de personnes vivent en situation de "prédiabète", un stade précurseur du diabète de type 2.

Ramener sa glycémie à un niveau normal quand on est prédiabétique réduit de moitié le risque de maladie cardiaque.

La rémission du prédiabète devient un nouveau pilier de prévention.

C’est une découverte majeure pour la prévention cardiovasculaire : normaliser sa glycémie à un stade de prédiabète réduirait d’environ 50 % les risques d'infarctus, d'insuffisance cardiaque et de décès prématuré. Ce chiffre, issu d’une méta-analyse internationale, publiée dans The Lancet Diabetes & Endocrinology pourrait bien redéfinir les objectifs thérapeutiques pour protéger son cœur.

Le retour à une glycémie normale, un facteur crucial pour le cœur

Des millions de personnes vivent avec un taux de glucose sanguin trop élevé sans forcément le savoir. Elles sont autrement dit en situation de "prédiabète", un stade précurseur du diabète de type 2. Pour prévenir ce prédiabète, les recommandations des médecins misent généralement sur l’alimentation équilibrée, l’activité physique régulière et la perte de poids.

"Ces changements d'hygiène de vie ont du sens, car ils améliorent la condition physique, le bien-être et plusieurs facteurs de risque", peut-on lire dans un communiqué. Mais une question cruciale restait en suspens : ces efforts améliorent-ils réellement la santé cardiaque ? "Jusqu'à présent, en effet, aucune intervention sur le mode de vie chez les personnes prédiabétiques n'a été en mesure de démontrer clairement une réduction significative des cas d’infarctus, d’insuffisance cardiaque et de décès prématuré sur plusieurs décennies."

La réponse, enfin claire, provient d’une analyse conjointe de deux des plus grandes études internationales sur la prévention du diabète, menées aux États-Unis et en Chine. Les chercheurs, notamment de l’Hôpital universitaire de Tübingen, d’Helmholtz Munich et du Centre allemand de recherche sur le diabète (DZD), ont constaté que le facteur déterminant n’était pas le mode de vie en lui-même, mais le retour à une glycémie normale – en d’autres termes, la rémission du prédiabète.

Un nouveau pilier de prévention cardiovasculaire

Les données, recueillies sur plus de 2.400 participants suivis sur 20 à 30 ans, montrent que ceux qui ont réussi à normaliser leur taux de glycémie (≤ 97 mg/dL) ont vu leur risque de décès cardiovasculaire réduit d’environ 50 %, quelle que soit leur perte de poids ou leur âge. Comme le souligne le professeur Andreas Birkenfeld, du DZD, "nos résultats suggèrent que la rémission du prédiabète protège aussi contre les maladies cardiaques sur le long terme".

Alors que, jusqu’ici, la prévention cardiovasculaire reposait surtout sur la pression artérielle, le cholestérol LDL et le sevrage du tabac, cette étude propose d’ajouter un quatrième pilier : en cas de prédiabète, il est primordial de normaliser durablement le taux de glycémie pour protéger son cœur. Bonne nouvelle : viser une rémission du prédiabète est non seulement mesurable par les médecins, mais surtout facilement accessible pour les patients.