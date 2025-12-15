Ces casse-croûte peuvent vous empêcher d'entrer en Grande-Bretagne

L'ESSENTIEL Les nouvelles règles britanniques interdisent l’importation de viandes et produits laitiers en provenance de l’UE pour limiter la propagation de la fièvre aphteuse.

Les voyageurs risquent une lourde amende en cas d’infraction.

Des exceptions sont prévues pour certains produits médicaux et alimentaires infantiles.

Depuis le 12 avril 2025, un simple sandwich jambon-fromage peut vous coûter cher si vous prenez le train vers le Royaume-Uni. Un rappel strict des règles douanières s'applique désormais à tous les passagers venant de l'Union européenne (UE), dans le but de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse, comme le confirme le site de l'Eurostar.

Une mesure sanitaire temporaire

La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse chez les animaux, notamment les bovins, ovins, porcins et caprins. Bien qu'elle soit non transmissible à l'Homme, elle représente une menace sérieuse pour la filière agricole, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Le Royaume-Uni a donc pris des mesures de précaution : il est désormais interdit d'apporter de la viande (porc, bœuf, agneau, mouton, chèvre, chevreuil) et des produits laitiers (fromage, yaourt, beurre) depuis l'UE. Cette interdiction s'étend également à tous les produits dérivés comme les saucisses, jambons ou charcuteries.

Le site officiel du gouvernement britannique explique : "Il est interdit d’importer de la viande ou des produits laitiers en provenance de l’UE vers la Grande-Bretagne pour votre consommation personnelle. Cette restriction temporaire vise à freiner la propagation de la fièvre aphteuse suite aux récentes épidémies en Europe."

En pratique, ces restrictions concernent aussi les produits conditionnés sous vide, achetés en zone détaxée ou préparés à domicile. Un sandwich maison, même soigneusement emballé, peut donc être confisqué. L’administration française rappelle que tout manquement à cette règle peut entraîner une amende allant jusqu’à 5.000 livres (environ 5.700 euros).

Quelques produits tolérés dans des conditions strictes

Cette décision s’inscrit dans un contexte d’épidémies récentes en Allemagne, Hongrie, Slovaquie et Autriche, où des cas de fièvre aphteuse ont été signalés pour la première fois depuis 2011. Le Royaume-Uni renforce donc ses contrôles aux frontières, notamment sur les trajets Eurostar.

Seuls quelques produits sont tolérés dans des conditions strictes : jusqu’à 2 kg par personne de lait infantile en poudre, d’aliments pour nourrissons ou de nourriture spéciale pour raisons médicales. Mais ces produits doivent être dans leur emballage d’origine, non ouvert, et ne nécessiter aucune réfrigération avant consommation. Mieux vaut donc vérifier le contenu de son sac avant de monter à bord.