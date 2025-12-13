Pourquoi les enfants dénoncent-ils les autres ?

L'ESSENTIEL La dénonciation chez l'enfant traduit un besoin de justice, de sécurité et de reconnaissance.

Elle peut aussi être le signe d'un conflit que l'enfant ne parvient pas à gérer.

Les parents doivent corriger cette interaction maladroite en insistant sur l'utilité de la bienveillance.

Lorsque les enfants racontent ce que font les autres, cela peut surprendre ou agacer. Pourtant, ce comportement dénonciateur est bien plus qu’un simple réflexe. Il traduit des besoins profonds de sécurité, de justice, d’expression émotionnelle ou de reconnaissance. Comprendre ce geste permet d’adopter une approche bienveillante et constructive.

Comprendre la quête de justice, de reconnaissance et de sécurité

La dénonciation est un comportement universel, observé dès le plus jeune âge, et qui s’inscrit dans le développement social et moral de l’enfant. Entre trois et sept ans, les enfants découvrent les règles et tentent d’en saisir le sens.

Quand un enfant dénonce un camarade qui ne respecte pas son tour ou qui prend deux jouets au lieu d’un, il cherche moins à punir qu’à s’assurer que l’ordre est préservé. C'est cette quête de justice qui le rassure.

En parallèle, la dénonciation peut aussi être le reflet d’un besoin de reconnaissance, car signaler ce que les autres font permet de montrer qu’on respecte soi-même les règles, qu’on mérite la confiance et l’attention de l’adulte. Dans la cour de récréation comme à la maison, il s’agit souvent pour lui ou elle de dire "Regarde, je veux bien faire".

Exprimer une émotion, une peur ou un malaise

La dénonciation apparaît aussi lorsque l’enfant se sent dépassé par une situation. Il peut rapporter un conflit parce qu’il ne sait pas comment le gérer seul ou parce qu’il a peur des conséquences.

Parfois, il exprime un malaise intérieur : en dénonçant la bêtise d’un autre, il essaie d’appeler à l’aide sans oser l’exprimer directement. Un vase cassé, une dispute, un camarade qui embête les autres sont autant d’occasions où l’enfant cherche avant tout à retrouver un sentiment de sécurité.

En accueillant ses émotions, peur, injustice, gêne, colère, l’adulte montre que la parole peut être un outil de protection et non de jugement. Cela permet de renforcer la confiance et d’aider l’enfant à nommer ce qu’il vit, plutôt que de passer uniquement par l’observation des fautes des autres.

Accompagner vers une communication constructive et bienveillante

La dénonciation est souvent une tentative maladroite d’interagir avec les autres et avec les règles. En le guidant, l’adulte peut transformer ce moment en apprentissage. Avec des questions ouvertes comme "Que ressens-tu dans cette situation ?" ou "Que voudrais-tu que l’on fasse ensemble ?", vous l’aidez à mieux comprendre ses émotions et à chercher des solutions adaptées.

Au lieu de renforcer la stigmatisation ou la rivalité, l’adulte doit aider l’enfant à développer son empathie, exprimer ses limites et coopérer avec les autres. Il ne s’agit pas de décourager la parole, mais de la canaliser pour qu’il ou elle apprenne à raconter ce qui se passe pour mieux vivre ensemble, et non obtenir un avantage ou une validation externe.

En savoir plus : "La sécurité émotionnelle de l'enfant" de Anne Raynaud.a