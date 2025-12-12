Fêtes de fin d’année : «Les patients diabétiques doivent aborder ces repas sans culpabiliser»

L'ESSENTIEL Les mauvaises habitudes alimentaires seraient responsables d'un tiers des cas de diabète de type 2.

Connaître les produits à éviter ou ceux qui sont recommandés complique le choix de leur alimentation pour les patients diabétiques.

Pour les diabétiques, il est important de suivre les recommandations nutritionnelles en privilégiant des recettes qui peuvent être faites facilement avec des produits sains.

"On peut avoir un diabète et se faire plaisir sans culpabiliser !". Voilà un message rassurant lancé par le Dr Thomas Demangeat, diabétologue et nutritionniste à Rouen, pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 qui voient souvent arriver avec une pointe d’angoisse la période des fêtes de fin d’année et les tentations d’excès alimentaires qui les accompagnent.

"J’attends les fêtes avec appréhension, ce n’est pas toujours facile de respecter les règles nutritionnelles ou d’imposer une cuisine spéciale, j'espère que mon diabète ne va pas embêter tout le monde", confirme Michèle, une septuagénaire atteinte de diabète de type 2 et qui participe à la veille de cette fin d’année à l'événement Sanofi "Coup de Food sur le Diabète" : objectif, comment bien manger avec un diabète à l’occasion des repas de retrouvailles familiales qui marquent la période de Noël en s'appuyant sur l'avis d'un médecin, le Dr Demangeat, et le savoir-faire d'un chef cuisinier, Jean-François Bury, chef du restaurant "Cabane" à Nanterre.

Plus de 4 millions de diabétiques de type 2 en France

Le diabète de type 2 touche plus de 4 millions de personnes en France et devrait concerner d'ici 20 ans 700 millions de personnes dans le monde. Un fléau dont les facteurs alimentaires sont responsables dans plus d'un tiers des cas.

Des nombreux travaux scientifiques ont été menés concernant l'impact de la façon de se nourrir sur l'incidence du diabète de type 2 et les preuves de l'association positive entre certains aliments et nutriments et un risque de développer ce type de diabète ont été établies. Et les règles principales pour l’alimentation des patients souffrant d’un diabète de type 2 sont connues : réduire la consommation de produits gras ou sucrés et privilégier les aliments riches en fibres qui ralentissent l’absorption des sucres par le système digestif et facilitent le contrôle du taux de sucre dans le sang.

Un régime incompatible avec la composition traditionnelle des repas de famille à l’occasion des fêtes de fin d’année ? Pas forcément ! La proposition du chef cuisinier Jean-François Bury ose même concerner le dessert, souvent réputé comme un ennemi de l’équilibre glycémique : pour achever un réveillon ou un déjeuner de Noël ou du Jour de l’An, il a imaginé un plateau fait de petites gourmandises au chocolat, de moelleux de patates douces et de verrines de cheesecake aux agrumes.

Pour les patients diabétiques, l'impératif d'une alimentation équilibrée

Sa technique pour rester dans une proposition diabéto-compatible : pour les gourmandises au chocolat, remplacer le sucre par du miel –"l’avantage du miel est d’avoir un fort pouvoir sucrant donc il n’est pas nécessaire d’en mettre trop pour obtenir l’effet attendu", valide le Dr Thomas Demangeat- pour les moelleux de patates douces, le choix de ce légume riche en vitamines et en antioxydants répond à l’impératif de ne pas faire monter la glycémie et pour les verrines de cheesecake aux agrumes, utiliser des biscuits sans sucre dans la préparation. Pari gagné : "Moi qui ne suis pas particulièrement dessert, j’ai pu me régaler !", reconnait Michèle en soulignant qu’elle n’a pas eu l’impression de déguster du "sans sucre".

Alors, place aux plaisirs gustatifs des fêtes pour les patients diabétiques ! "Il faut qu’ils sachent aborder ces repas sans culpabiliser, le seul impératif qu’ils doivent suivre c’est de préserver une alimentation équilibrée, de privilégier les produits dont la charge glycémique est plus faible -le mesure la plus fiable car elle prend en compte la quantité de glucide dans les aliments- et, surtout, de donner la priorité à ce qui est fait ‘maison’ car on sait ce qu’il y a dedans !", précise le Dr Demangeat.