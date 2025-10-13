Diabète et alimentation : le défi d'allier santé et plaisir

L'ESSENTIEL Les mauvaises habitudes alimentaires seraient responsables d'un tiers des cas de diabète de type 2.

Connaître les produits à éviter ou ceux qui sont recommandés complique le choix de leur alimentation pour les patients diabétiques.

Pour les diabétiques, il est important de suivre les recommandations nutritionnelles en privilégiant des recettes qui peuvent être faites facilement avec des produits sains.

Le diabète de type 2 devrait concerner d'ici 20 ans 700 millions de personnes dans le monde. Un fléau dont les facteurs alimentaires sont responsables dans plus d'un tiers des cas. Dans le cadre de la Semaine du Goût, Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale, en partenariat avec Sanofi, ont lancé le défi "Coup de Food" : objectif, comment bien manger avec un diabète en s'appuyant sur l'avis d'un médecin, le Dr Alexia Rouland, diabétologue-endocrinologue, et le savoir-faire d'un chef cuisinier, Jean-François Bury, chef du restaurant "Cabane" à Nanterre pour répondre aux attentes d'une patiente diabétique, Rose-Marie.

"J'ai été diagnostiquée avec un diabète de type 2 et c'est compliqué pour l'alimentation, j'aimerais qu'on me dise ce qu'il faut que je mange !", lance Rose-Marie. Réponse du Dr Rouland: "Effectivement, ce n'est pas facile de s'alimenter quand on a un diabète, surtout lorsque le diagnostic vient d'être posé et qu'il est nécessaire de changer rapidement ses habitudes".

Une association démontrée entre alimentation et risque de diabète

Des nombreux travaux scientifiques ont été menés concernant l'impact de la façon de se nourrir sur l'incidence du diabète de type 2 et les preuves de l'association positive entre certains aliments et nutriments et un risque de développer ce type de diabète ont été établies. Une étude récente examinant les consommations alimentaires de plus de 120 000 participants issus de la bio-banque britannique a permis d'évaluer cette association entre des profils de régimes alimentaires et le diabète de type 2. Les résultats sont sans surprise : globalement la consommation d'aliments sucrés, de beurre et d'autres matières grasses animales accroit le risque de développer la maladie alors que des régimes comportant peu de graisses et une consommation régulière de fruits et légumes n'a pas d'incidence sur l'apparition d'un diabète de type 2.

Des objectifs nutritionnels à respecter pour les patients diabétiques

"Pour les personnes atteintes d'un diabète de type 2, il est important de pouvoir cuisiner simple et bon, avec des produits frais qui ont du goût", confirme le Dr Alexia Rouland. C'est parti pour le défi ! la demande de Rose-Marie au chef cuisinier est claire : "Faites-moi rêver, faites-moi voyager avec un plat à base de poulet... facile à refaire !".

Sous l'oeil vigilant du médecin, le chef Jean-François Bury présente les ingrédients de sa recette. "D'abord du gingembre qui va permettre de donner du goût au plat sans qu'il soit nécessaire de rajouter du sel, du cucuma aux propriétés anti-inflammatoires, de l'ail et de l'oignon qui sont bons pour la glycémie, des courges qui vont respecter l'apport en fibres, du lait de coco pour avoir tout de même un peu de matières grasses sans utiliser de beurre, du riz complet, là encore pour éviter de faire monter la glycémie et des cuisses de poulet, une viande faible en matières grasses et qui contient de bonnes protéines". Un programme qui fait déjà saliver Rose-Marie : "Avec toutes ces saveurs, je vais vraiment avoir l'impression de voyager !".

Privilégier des recettes centrées sur des aliments simples et accessibles

La recette du chef Jean-François Bury correspond bien aux recommandations sur les objectifs nutritionnels pour les patients diabétiques. Mais tout le monde s'accorde pour reconnaître que ces recommandations doivent être adaptées aux comportements réels de la population. Et qu'il faut pour cela privilégier les conseils centrés sur des aliments simples et accessibles.

Mission accomplie avec la proposition faite à Rose-Marie... et après dégustation ! "C'est un plat avec beaucoup de saveurs, pas trop compliqué et qui comporte l'essentiel pour que l'on soit bien dans les clous avec la glycémie". Validation également de la part du Dr Alexia Rouland : "C'est vraiment un plat que l'on peut faire à la maison, ce qui est important parce que l'on sait ce que l'on met dedans!".