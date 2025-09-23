Le diabète de type 2 peut accélérer le développement de plusieurs maladies chroniques

L'ESSENTIEL Les personnes atteintes de diabète de type 2 développent d'autres maladies chroniques plus rapidement que les malades touchés par d'autres pathologies.

Elles ont un risque 60 % plus élevé de se voir diagnostiquer une nouvelle maladie par rapport aux personnes non atteintes de diabète de type 2.

L'association entre le diabète de type 2 et le développement de nouvelles maladies chroniques est plus marquée chez les 40-65 ans.

Le diabète de type 2 progresse tellement que de nombreux professionnels craignent que cette maladie devienne "la plus grande épidémie mondiale". Selon les estimations, 1,3 milliard de personnes en souffriront d'ici à 2050. Et cette pathologie ne pèse pas uniquement sur le pancréas des patients.

Une nouvelle étude du Steno Diabetes Center d'Aarhus, présentée lors du congrès annuel de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) organisé du 15 au 19 septembre, révèle que le diabète de type 2 accélère le développement de maladies chroniques supplémentaires.

Les diabétiques de type 2 ont 60 % plus de risque de développer une autre maladie chronique

Pour comprendre l’impact du diabète de type 2 sur l'évolution d’autres pathologiques, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de 502.368 volontaires ayant intégré l’étude UK biobank. Ils ont relevé les personnes diagnostiquées comme diabétiques au cours des 15 années de suivi puis ils ont noté le nombre de maladies qu'elles ont développées par la suite (parmi 80 maladies chroniques : hypertension, dépression, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque…).

Pour évaluer le rythme de développement des maladies chroniques, l’équipe a calculé le temps nécessaire à une personne atteinte de diabète de type 2 et d'une autre maladie chronique pour qu’elle en présente une troisième. Ils l’ont comparé au temps qu’il a fallu à un patient touché par deux pathologies chroniques non liées au diabète pour avoir un trouble supplémentaire.

Résultat : les diabétiques affichaient des progressions pour leurs autres maladies chroniques plus rapides. Par exemple, parmi tous les participants qui étaient atteints de deux pathologies chroniques, ceux qui avaient entre autres un diabète de type 2, développaient un troisième trouble à un taux de 5,7 % par an. Il était de seulement 3,5 % par an chez les volontaires qui souffraient de deux troubles non liés au diabète.

"Cela signifie que les personnes atteintes de diabète de type 2 ont un risque 60 % plus élevé de se voir diagnostiquer une nouvelle maladie par rapport aux personnes non atteintes de diabète de type 2", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Diabète et comorbidité : les 40-55 ans sont les plus à risque

L’âge a également une importance dans cette association. Toutefois, le risque était ici plus important pour les moins âgés. En effet, les diabétiques qui avaient entre 40 et 55 ans affichaient une évolution et une accumulation des maladies chroniques plus élevées par rapport aux participants plus vieux.

"Cette observation souligne la nécessité d’une intervention précoce à l’âge mûr pour ralentir la progression de la multimorbidité", explique Jie Zhang. Il ajoute que des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi les diabétiques plus jeunes semblent développer des troubles supplémentaires plus rapidement que les autres.



"Le message le plus important de nos résultats est que parmi les personnes présentant le même nombre de maladies chroniques, celles atteintes de diabète de type 2 connaissent une progression plus rapide vers des maladies supplémentaires que celles qui ne sont pas atteintes de diabète de type 2", ajoute Jie Zhang.

Autre point à élucider : l’association entre le diabète de type 2 et la progression de la maladie était plus forte dans les premiers stades et diminuait progressivement avec l’augmentation de la multimorbidité.