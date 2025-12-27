Il est opéré d’urgence après avoir bu un cocktail à l'azote liquide

L'ESSENTIEL Un homme de 38 ans a été transporté d'urgence en soins intensifs après avoir bu un cocktail contenant de l'azote liquide.

Le gaz, fabriqué à partir d’air comprimé et épuré, a perforé son estomac.

Une fois opéré, le patient a été déclaré conscient et en voie de guérison.

À Moscou, un incident est récemment survenu durant une fête de Noël d'entreprise. D’après Metro, quotidien britannique, Sergueï, un invité âgé de 38 ans, aurait été incité à boire un cocktail par "un chef étoilé non identifié." Problème : cette boisson contenait de l’azote liquide, un gaz fabriqué à partir d’air comprimé et épuré, souvent utiliser pour créer des desserts glacés ou pour produire des nuages de vapeur quand des aliments comme des céréales et des biscuits trempés dans l’azote liquide sont exposés à l’air. Cela s’appelle l’effet "souffle du dragon", selon le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE).

L’ingestion d’azote liquide a perforé son estomac

L’ingestion de ce gaz peut causer l’asphyxie et la perforation des voies respiratoires ou de l’estomac en raison de sa température extrêmement froide. C’est ce qui s’est produit dans le cas de Sergueï. Après avoir bu le cocktail, d’autres invités l’ont vu se tenir le ventre de façon insupportable, avant de s'effondrer. Il a été transporté d'urgence en soins intensifs. Sur place, les médecins ont déterminé que l'azote liquide avait provoqué une expansion gazeuse rapide à l'intérieur de son corps, entraînant la rupture de son estomac. Pour réparer l’organe déchiré, ils ont opéré le trentenaire. À la suite de l’intervention, il était conscient et a commencé sa convalescence, bien que son état soit toujours considéré comme grave.

Azote liquide : même une petite quantité d'azote liquide avalée peut s'avérer mortelle

Après cet incident, les professionnels de santé ont mis en garde contre les risques de décès liés à la consommation directe d'azote liquide. "L'azote liquide bout violemment à température ambiante. Sa consommation avant évaporation complète peut entraîner de graves lésions internes, voire la mort. Une fois ingéré, il se transforme rapidement en gaz dans le corps, son volume étant multiplié par plusieurs centaines. Cette expansion soudaine peut provoquer une forte pression interne, entraînant une rupture de l'estomac, des hémorragies internes et des lésions organiques. Le froid extrême peut également geler les tissus internes, aggravant ainsi les lésions. Son utilisation dans les boissons est strictement réglementée, voire déconseillée, dans de nombreux pays."