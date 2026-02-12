Perte de poids : pourquoi le sport ne suffit pas pour maigrir

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que notre corps compense partiellement les calories brûlées par le sport.

Ainsi, l’exercice seul ne suffit pas pour maigrir.

L’alimentation adaptée reste la clé dans la régulation du poids.

Vous courez, vous transpirez, vous espérez brûler un maximum de calories... mais les chiffres sur la balance ne bougent pas ? Une nouvelle recherche américaine, publiée dans la revue Current Biology, remet en question l’idée selon laquelle l’exercice suffit à faire fondre les kilos.

Pour calculer la dépense énergétique quotidienne, les scientifiques ont pendant longtemps utilisé un modèle dit "additif" : à savoir, la somme des calories dépensées pour vivre (respirer, digérer, bouger...) et celles brûlées au cours de l'activité physique. Par exemple, si vous dépensez 2.000 calories par jour pendant vos activités normales, puis que vous allez courir et brûlez 400 calories, vous dépenserez au total 2.400 calories par jour.

Une compensation qui limite les effets attendus

Mais cette formule pourrait bien s’avérer trompeuse, selon la nouvelle étude. Les chercheurs Herman Pontzer et Eric T. Trexler, de l’Université Duke, se sont appuyés cette fois sur un modèle dit "contraint", selon lequel le corps ajuste sa consommation globale d’énergie. Autrement dit, dès lors que l’on fait plus d’exercice, l’organisme compense en réduisant d’autres activités internes (comme la réparation cellulaire), afin de rester dans une fourchette de dépense énergétique stable.

Avec cette nouvelle approche, en analysant 14 recherches impliquant 450 personnes et une série d’études sur des animaux, les scientifiques ont constaté qu'en moyenne, seulement 72 % des calories brûlées pendant l'exercice physique sont réellement ajoutées à la dépense énergétique totale. Les 28 % restants sont compensés. Cette proportion varie selon les individus, mais montre clairement que le sport ne fait pas "brûler" autant que prévu. "Les humains et autres animaux réagissent à l’augmentation de l’activité physique en réduisant la dépense sur d’autres tâches", résument les chercheurs dans un communiqué.

Alimentation et sport, le combo gagnant pour perdre du poids

Ces résultats expliquent pourquoi le sport seul entraîne souvent une perte de poids inférieure aux attentes. Si l’activité physique reste essentielle pour la santé globale (cœur, humeur, sommeil...), elle ne doit donc pas être vue comme une baguette magique pour maigrir. Et surtout, l’alimentation joue un rôle central dans la régulation du poids, rappellent les experts : pour perdre des kilos durablement, il est nécessaire de combiner exercice régulier et nutrition adaptée.

Chez les personnes en surpoids ou obèses, le régime méditerranéen, combiné à une activité sportive régulière et une restriction calorique, réduirait leur graisse abdominale tout en les aidant à préserver leur masse musculaire, selon une autre récente étude. "Si vous adoptez une alimentation de haute qualité, faites de l'exercice et réduisez les calories, vous perdrez plus de graisse corporelle, en particulier la graisse plus profonde, plus dangereuse autour de la région abdominale, autour de vos organes, et préservez plus de muscles. Ces efforts semblent porter leurs fruits au bout de trois ans", précisait Cewin Chao, expert du Montefiore Health System à New York.