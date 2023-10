Le régime méditerranéen et l'exercice physique brûlent les graisses et renforcent les muscles

L'ESSENTIEL Le fait de suivre un régime méditerranéen, faire régulièrement du sport et réduire les calories a entraîné une diminution de la graisse abdominale chez les adultes en surpoids, atteints d’obésité et du syndrome métabolique.

Cette hygiène de vie les a aussi aidés à préserver leur masse musculaire.

"Ces efforts semblent porter leurs fruits au bout de trois ans."

"Une intervention de perte de poids sur le mode de vie affecte-t-elle les changements de composition corporelle ?" C’est la question que se sont récemment posée des scientifiques espagnols. Pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre des travaux, les chercheurs ont suivi 1.521 personnes en surpoids, souffrant d’obésité et du syndrome métabolique, soit un ensemble de troubles qui signalent un risque accru de diabète, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Une réduction de la graisse abdominale chez les patients en surpoids ou obèses

Pendant trois ans, un groupe de patients a suivi un régime méditerranéen mais aussi limité leur consommation d'aliments transformés, de viandes, de beurre, de sucre ajouté et a mangé davantage de céréales complètes. Cependant, les recommandations ne s'arrêtaient pas à l'alimentation. Ils étaient également encouragés à augmenter progressivement leur activité physique, avec pour objectif de marcher au moins 45 minutes par jour, six jours par semaine, ainsi qu'à faire des exercices pour améliorer leur force. Un deuxième groupe de personnes a suivi un régime méditerranéen sans restriction calorique ni modification de l’activité physique.

D’après les résultats, les volontaires qui perdaient des calories et faisaient de l'exercice régulièrement tout en suivant un régime méditerranéen ont signalé une diminution de la graisse abdominale et totale. En revanche, les adultes du deuxième groupe n’ont constaté aucun changement en ce qui concerne la graisse abdominale. Selon l’équipe, les membres des deux groupes ont gagné une certaine masse musculaire maigre, mais les personnes ayant fait du sport et respecté une restriction calorique ont perdu plus de graisse que de muscle.

Sport, alimentation : les "efforts semblent porter leurs fruits au bout de trois ans"

"Si vous adoptez une alimentation de haute qualité, faites de l'exercice et réduisez les calories, vous perdrez plus de graisse corporelle, en particulier la graisse plus profonde, plus dangereuse autour de la région abdominale, autour de vos organes, et préservez plus de muscles. Ces efforts semblent porter leurs fruits au bout de trois ans", a déclaré Cewin Chao, directeur des services de nutrition clinique au Montefiore Health System à New York, dans un communiqué.