Les inégalités accélèrent le vieillissement du cerveau

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont suivi plus de 5.000 participants de 15 pays pour mieux comprendre le vieillissement cérébral.

Ils ont découvert que les inégalités socio-économiques, la pollution de l'air et l'impact des maladies jouent un rôle important dans le vieillissement du cerveau, surtout dans les pays les plus pauvres.

Pour les scientifiques, il est essentiel de prendre en compte les facteurs environnementaux et sociaux dans les politiques de santé publique liées au vieillissement.

Nous ne sommes pas égaux face aux poids des années. Et cela semble aussi vrai pour le vieillissement de notre cerveau. Une nouvelle étude de l'université de Surrey montre que cet organe vieillit plus vite quand il fait face à des inégalités... qu’elles soient économiques, sociales, liées à la pollution ou à la maladie.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Medicine, le 26 août 2024.

Les inégalités font vieillir le cerveau plus vite

Pour mieux comprendre les facteurs accélérant ou retardant le vieillissement cérébral, les chercheurs britanniques ont suivi 5.306 participants de 15 pays. Certains étaient en bonne santé et d’autres étaient atteints de pathologies neurodégénératives comme des troubles cognitifs légers ou la maladie d'Alzheimer. L’équipe a évalué les écarts entre l’âge biologique estimé du cerveau et l’âge réel des volontaires en s’appuyant sur des IRM fonctionnelles et des électroencéphalogrammes.

Les analyses des scientifiques ont montré que les participants ayant reçu un diagnostic de démence, en particulier de maladie d’Alzheimer, présentaient les écarts d’âge cérébral les plus importants. De plus, des différences étaient observées en fonction du sexe : les femmes des pays d’Amérique latine et des Caraïbes présentaient des écarts d’âge cérébral plus importants que les autres, surtout quand elles souffraient d’Alzheimer. "Ces différences étaient liées aux disparités biologiques entre les sexes et les conditions sociales et de santé", notent les auteurs dans leur communiqué.

Mais l'une des principales sources de l'accélération du vieillissement du cerveau était les inégalités. Le Dr Daniel Abasolo, co-auteur de l'étude et chef du Centre for Biomedical Engineering de l'université de Surrey, explique : "Nos recherches montrent que dans les pays où les inégalités sont plus élevées, le cerveau des gens a tendance à vieillir plus rapidement, en particulier les zones du cerveau les plus touchées par le vieillissement. Nous avons constaté que des facteurs tels que l'inégalité socio-économique, la pollution de l'air et l'impact des maladies jouent un rôle important dans ce processus de vieillissement plus rapide, notamment dans les pays les plus pauvres."

Lutter contre les inégalités pour favoriser le bien vieillir

Pour les chercheurs, la mise en lumière du poids des inégalités sur le vieillissement du cerveau peut aider à identifier les personnes à risque de maladies neurodégénératives. Ils ajoutent que leurs résultats soulignent l'importance de prendre en compte les facteurs environnementaux et sociaux dans les politiques de santé publique.

"Les décideurs politiques peuvent réduire les écarts d'âge cérébral et promouvoir un vieillissement en meilleure santé dans l'ensemble des populations en s'attaquant à des problèmes tels que les inégalités socio-économiques et la pollution environnementale", concluent-ils.