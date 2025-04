Cancer : ce symptôme, qui apparaît la nuit, doit alerter

L'ESSENTIEL La détection du cancer à un stade précoce sauve des vies.

Les sueurs nocturnes peuvent être l'un des signes précoces de plusieurs cancers.

Les experts recommandent d'écouter votre corps et de parler à votre médecin si vous remarquez quelque chose qui n'est pas normal pour vous.

Il existe plus de 200 types de cancer différents. Bien sûr, ils ne présentent pas tous les mêmes symptômes, mais quelques-uns de ces derniers sont présents dans un très grand nombre de tumeurs malignes. L'association Cancer Research UK a dressé la liste de ces symptômes généraux avant-coureurs du cancer. Quelques-uns sont très connus, d’autres - comme les sueurs nocturnes - sont peu identifiés au cancer.

Sueurs nocturnes : un symptôme précoce de cancer peu connu

"La détection du cancer à un stade précoce sauve des vies, alors dites-le à votre médecin si vous remarquez quelque chose qui n'est pas normal pour vous", alerte l’association contre le cancer britannique. Pour elle, il faut se méfier lorsque survient :

Une grosseur ou un gonflement inhabituel : "Les grosseurs persistantes ou un gonflement dans n'importe quelle partie de votre corps doivent être pris au sérieux. Cela inclut les boules au cou, à l'aisselle, au niveau l'estomac, à l'aine, à un sein ou à un testicule", souligne l'organisation.

Une fatigue chronique : se sentir fatigué sans raison claire peut être le signe que l’organisme rencontre une difficulté, il ne faut donc pas hésiter à consulter.

Des douleurs : "En vieillissant, il est plus courant de ressentir des douleurs. Mais une douleur inexpliquée ou persistante n'importe où dans le corps pourrait être un signe de quelque chose de plus grave."

Une perte de poids inexpliquée.

Des saignements ou ecchymoses inexpliqués : "Cela inclut le sang dans votre caca ou votre pipi, ainsi que les vomissements ou la toux de sang. Il comprend également tout saignement vaginal inexpliqué entre les règles, après les rapports sexuels ou après la ménopause", indique l’association. Elle précise qu’il faut consulter quelles que soient la quantité et la couleur du sang.

Ces 5 symptômes sont assez bien identifiés comme des signes potentiels de cancer, mais Cancer Research UK cite un autre trouble beaucoup moins connu du grand public : les sueurs nocturnes. Elles peuvent entre autres être l’un des premiers signes d’un lymphome, d’un cancer du foie ou encore d’un cancer du rein.

Les experts du cancer précisent qu’une transpiration excessive la nuit "peut être causée par des infections ou un effet secondaire de certains médicaments" ou encore être un désagrément lié à la ménopause. Toutefois, il est important, selon eux, de savoir que dans certains cas cela peut aussi être le signe d’un cancer. Ils conseillent ainsi de consulter un médecin "si vous avez des sueurs nocturnes très abondantes ou une fièvre inexpliquée".

Détection du cancer : il faut avant tout être à l’écoute de son corps

Cancer Research UK reconnaît que ces symptômes sont le plus souvent causés par quelque chose de moins grave qu’une tumeur. Mais comme l’adage le dit “il vaut mieux prévenir que guérir”, et donc consulter en cas de doute. L’association recommande aussi d’écouter son corps, d’autant plus que le cancer peut affecter les gens de différentes manières.

"Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les signes et symptômes du cancer. Il est important d'être conscient de ce qui est normal pour vous et de parler à votre médecin si vous remarquez des changements inhabituels ou quelque chose qui ne disparaîtra pas. Cela peut aider à diagnostiquer le cancer à un stade précoce, lorsque le traitement est plus susceptible d'être réussi."