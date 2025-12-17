La SLA sous-diagnostiquée : cette innovation pourrait changer la donne

L'ESSENTIEL Un nouveau test sanguin identifie la SLA avec 97 % de précision.

Il permettrait de détecter la maladie bien plus tôt, même sans antécédents familiaux.

Cette innovation pourrait révolutionner la prise en charge des patients.

Une avancée majeure pourrait changer le destin de milliers de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot : des chercheurs américains ont mis au point un test sanguin capable de la détecter avec une précision inédite. Cette avancée pourrait bien révolutionner le diagnostic de cette maladie neurodégénérative incurable, qui atteint les neurones responsables du contrôle musculaire et entraîne une atrophie des muscles et une paralysie progressive jusqu’au décès.

Un test sanguin rapide et fiable pour détecter la SLA

Mis au point par le laboratoire à but non lucratif Brain Chemistry Labs, aux Etats-Unis, ce nouveau test repose sur l’analyse de microARN, de courtes séquences génétiques qui jouent un rôle clé dans la synthèse des protéines. Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Molecular Neurobiology, les scientifiques ont analysé 788 échantillons sanguins, dont 393 de patients atteints de SLA et 395 témoins sains. Résultat : le test a pu identifier, à partir d’une seule prise de sang, la présence de la maladie avec une précision de 97 %,

"Pour la SLA, qui entraîne souvent la mort entre deux et cinq ans après l’apparition des symptômes, un retard d’un an dans le diagnostic est tout simplement inacceptable, explique la Dre Rachael Dunlop, première autrice de l’étude, dans un communiqué. Ce nouveau test permettra aux patients d’entamer un traitement dès les premiers stades de la maladie."

Des patients SLA sous-diagnostiqués

La SLA touche environ 30.000 personnes aux États-Unis, avec un taux d’incidence de 1,6 pour 100.000 adultes, et au moins 6.000 personnes en France. Sa détection est souvent lente et complexe : jusqu’à 68 % des patients sont mal diagnostiqués dans un premier temps, relève l’étude. Nombreux sont ceux qui consultent plusieurs spécialistes avant d’être orientés vers un neurologue spécialiste de la maladie de Charcot.

"Les patients souffrant de SLA sont cruellement sous-diagnostiqués, affirme le Dr Paul Alan Cox, cofondateur du Brain Chemistry Labs. C’est pourquoi, en tant qu’organisation à but non lucratif, nous avons poursuivi sans relâche le développement de ce test diagnostique." Et les espoirs sont permis, car celui-ci apparaît aussi efficace chez les patients atteints de formes sporadiques (90 % des cas) que chez ceux avec des antécédents familiaux. L’équipe cherche actuellement un partenaire industriel pour rendre ce test disponible au grand public.