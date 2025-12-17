Cas de tuberculose en Bretagne : comment expliquer le retour de la maladie ?

L'ESSENTIEL À l’école maternelle Léonard de Vinci à Saint-Évarzec, un cas de tuberculose a été enregistré début décembre.

"La personne est actuellement hospitalisée et bénéficie d’un traitement adapté", selon l’ARS Bretagne.

Au sein de l’établissement, 70 enfants et cinq adultes ayant été en contact avec le patient vont se faire dépister par le biais d’une radiographie pulmonaire et d’une prise de sang.

Le 5 décembre, une personne, "on ignore s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant" selon ICI Breizh Izel (ex-France Bleu), a contracté la tuberculose, une infectieuse généralement pulmonaire provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis (parfois appelée bacille de Koch), dans la commune de Saint-Evarzec, près de Quimper. Dans le détail, son cas a été signalé dans l'école maternelle Léonard de Vinci. D’après Le Télégramme, qui a relayé les informations de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, "la personne est actuellement hospitalisée et bénéficie d’un traitement adapté."

Tuberculose en Bretagne : la campagne de dépistage concerne 70 élèves et 5 personnels de l’école

Trois jours plus tard, les parents d’élèves et les personnels de l’établissement ont été informés de la situation, puis une campagne de dépistage a été lancée. Celle-ci cible 70 enfants (petite, moyenne et grande section) et cinq adultes travaillant au sein de l’école qui ont été en contact rapproché avec le patient. Ces derniers "vont avoir une radiographie pulmonaire pour chercher s’ils sont malades. 10 à 12 semaines après le dernier contact avec la personne malade, ils auront une prise de sang pour vérifier si la bactérie les a contaminés", précise l’ARS.

Ce cas détecté en Bretagne n’est pas isolé. Ces dernières années, plusieurs Français ont été touchés par la tuberculose. "En 2023, la France a observé une augmentation de 16,7 % de l'incidence de la tuberculose par rapport à l’année précédente, avec un taux de déclaration de 7,1 cas pour 100.000 habitants, soit un total de 4.866 cas déclarés. (…) La tendance en 2023 reflète probablement, après une baisse régulière pendant trois ans, un retour à une situation pré-pandémique", indique Santé publique France dans un communiqué publié en mars dernier.

La transmission de la tuberculose se fait par un contact rapproché, répété et long

Pour rappel, cette pathologie contagieuse se transmet par voie aérienne lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent. Dans le détail, la transmission se fait par un contact rapproché, répété et long dans un endroit clos ou mal ventilé. Selon l’Assurance Maladie, un malade non traité peut contaminer 10 à 15 personnes par an. La tuberculose se manifeste par la fièvre, une toux prolongée, une fatigue, une perte de poids et des douleurs thoraciques. Son traitement repose sur une association d’antibiotiques, qui doit être pris au minimum 6 mois et jusqu’à deux ans en cas de souches multirésistantes, d’après l’Institut Pasteur.

Afin de prévenir la maladie, il convient de se faire vacciner. "La vaccination par le BCG (Bacille Calmette et Guérin) est le seul moyen de se protéger contre la tuberculose. Elle limite le risque de développer l’infection et prévient les formes graves de la tuberculose chez les jeunes enfants (essentiellement la méningite tuberculeuse). Son efficacité varie de 75 à 85 %. (…) Depuis 2007, la vaccination contre la tuberculose n'est plus obligatoire et elle n'est plus exigée lors de l'entrée en collectivité des enfants."