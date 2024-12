Tuberculose : un dépistage organisé après la détection de six cas dans le Jura

L'ESSENTIEL Depuis août 2024, une recrudescence de la tuberculose touche le Jura, avec six cas confirmés, deux probables et une dizaine d’infections latentes non contagieuses.

Le premier cas, détecté chez un mineur à Lons-le-Saunier, a conduit à des dépistages dans son école et son club sportif, ciblant 50 personnes via prises de sang et radiographies.

La tuberculose, causée par le bacille de Koch, se transmet par l’air lors de contacts prolongés. Bien qu’asymptomatique dans 90 % des cas, elle peut devenir active et contagieuse.

Depuis août 2024, une résurgence de la tuberculose touche le département du Jura, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires. Identifié initialement chez un mineur isolé à Lons-le-Saunier, le foyer de contamination a conduit à la mise en place de mesures rigoureuses, notamment des dépistages ciblés pour éviter une propagation plus large.

Six cas de tuberculose confirmés et un dépistage renforcé

Le premier cas a été détecté en août dans un foyer pour mineurs. Suite à ce diagnostic, l’Agence régionale de santé (ARS) a identifié les contacts du jeune malade, révélant une situation plus complexe que prévu. Dans un communiqué publié le jeudi 5 décembre, l’ARS indique que six cas de tuberculose active ont été confirmés, et les personnes hospitalisées. Deux autres cas probables sont encore en attente de confirmation, et une dizaine de personnes sont "porteuses d’une infection latente non contagieuse et bénéficient actuellement d’un traitement préventif approprié".

Pour limiter la chaîne de transmission, un dépistage a été organisé dans l’établissement scolaire et le club sportif du jeune malade. Au total, une cinquantaine de personnes sont concernées par le dépistage, qui consiste en "une prise de sang et éventuellement une radiographie pulmonaire", précise l’ARS. Cette intervention vise à détecter d’éventuelles infections latentes et à prévenir la progression vers une forme active de la maladie.

A noter que le Jura n’est pas le seul département à connaître une résurgence de la tuberculose : des cas ont été récemment détectés dans un lycée à Lyon et dans une école maternelle à Libourne, en Gironde.

Une maladie asymptomatique dans 90 % des cas

La tuberculose, causée par le bacille de Koch, affecte principalement les poumons, bien qu’elle puisse atteindre d’autres organes comme les reins, la colonne vertébrale ou le cerveau. Transmise par voie aérienne, elle nécessite des contacts prolongés pour se propager. Sa transmission dépend aussi "du degré de contagiosité de la personne malade ainsi que de la durée des contacts (au minimum plusieurs heures de contact sont habituellement nécessaires)", explique le ministère de la Santé.

La tuberculose se manifeste principalement par une toux persistante, de la fatigue, des sueurs nocturnes et une perte de poids. Cependant, dans 90 % des cas, elle reste asymptomatique et non contagieuse, sous forme d’infection tuberculeuse latente. Selon l’Institut Pasteur, seuls 10 % des personnes infectées développeront la maladie tuberculeuse active, la plupart dans les premières années suivant l’exposition au bacille.

En 2023, un nombre record de nouveaux cas de tuberculose a été signalé dans le monde. Malgré une légère baisse des décès (de 1,32 million en 2022 à 1,25 million en 2023), la maladie reste un défi sanitaire mondial. "Le fait que la tuberculose continue d'atteindre et de tuer autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter", avait souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, en octobre dernier.