Un cas de tuberculose détecté dans un lycée à Lyon

L'ESSENTIEL Un cas de tuberculose a été détecté en septembre à Lyon.

En France, environ 4.000 cas sont détectés chaque année.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il s’agit de la maladie infectieuse la plus meurtrière.

Les parents d’élèves l’ont appris par mail : un cas de tuberculose a été détecté au sein du lycée Branly de Lyon en septembre dernier. Depuis le jeune contaminé a guéri et pu reprendre les cours. La direction de l’établissement a annoncé qu’une réunion d’information serait organisée et qu’un protocole de précaution serait mis en place.

Tuberculose à Lyon : une situation "sous contrôle"

Dans un article, Le Progrès partage le contenu de ce message envoyé aux familles : "Dans cette situation et malgré le risque très faible de contamination, le principe de précaution s’applique naturellement. Vous allez être destinataire d’un courrier précisant les modalités et les déclinaisons du protocole de précaution. Une réunion au lycée, prévue mercredi 13 novembre à 18 h, vous permettra de rencontrer (l’infirmière)." Au média lyonnais, le rectorat précise que certains élèves se feront dépister, mais que la situation est "tout à fait sous contrôle".

Une diminution des cas de tuberculose en France depuis 30 ans

Cette maladie infectieuse est due à une mycobactérie, Mycobacterium tuberculosis (parfois appelée bacille de Koch (BK). Elle se transmet "par les micro-sécrétions mises en suspension dans l’air par une personne malade de tuberculose, notamment lorsqu’elle tousse, parle, chante ou éternue", indique le ministère de la Santé. Elle est toutefois moins contagieuse que la grippe et la rougeole : il faut un contact prolongé et rapproché pour que la maladie se transmette d’une personne à une autre. "Elle dépend aussi du degré de contagiosité de la personne malade ainsi que de la durée des contacts (au minimum plusieurs heures de contact sont habituellement nécessaires)", complète le ministère.

En France, 4.306 cas ont été détectés en 2021. "Cette incidence a diminué de façon importante ces deux dernières années, en lien avec la pandémie de Covid-19, alors qu’elle est en baisse régulière mais faible depuis des décennies, en moyenne de –1,7%/an au cours des 30 dernières années", précise Santé publique France. L’organisme souligne que la maladie touche plus fréquemment les personnes sans domicile, celles détenues et celles nées hors de France.

Tuberculose : la maladie infectieuse la plus meurtrière

"La tuberculose touche surtout les adultes dans la force de l’âge. Cependant, tous les groupes d’âge sont exposés au risque", complète l’Organisation mondiale de la santé. Elle souligne que 80 % des cas et des décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Fin octobre, l’OMS a annoncé que 1,25 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2023. "À l’échelle mondiale, la tuberculose est probablement redevenue la principale cause de décès due à un seul agent infectieux, tandis que la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) occupait cette place au cours des trois années précédentes", estime l’organisation. Plus de dix millions de personnes ont contracté la maladie l’année passée.