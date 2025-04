Méningite B : le vaccin remboursé pour les 15-24 ans

L'ESSENTIEL Le vaccin Bexsero contre le méningocoque B est désormais remboursé pour les 15-24 ans.

Cette décision vise à protéger les adolescents et les jeunes adultes, particulièrement à risque d'infections invasives à méningocoques.

Depuis le 1er janvier dernier, tous les nourrissons doivent obligatoirement être vaccinés contre les méningocoques A, B, C, X et Y.

Bexsero, c’est le nom du vaccin contre le méningocoque B dont la prise en charge est désormais élargie aux adolescents et aux jeunes adultes de 15 à 24 ans. Cette décision a été publiée ce vendredi 4 avril 2025 au Journal officiel.

Les 15-24 ans parmi les personnes les plus à risque d’infection invasive à méningocoques

Avec les nourrissons et les enfants de 1 à 4 ans, les adolescents et les jeunes adultes non protégés de 15 à 24 ans font partie des personnes les plus à risque de contracter une infection invasive à méningocoques (IIM).

Le méningocoque est une bactérie qui, dans certains cas, passe dans le sang et provoque une IIM. Les formes les plus graves d’IIM sont les méningites et les septicémies. Parmi les 12 types de méningocoques identifiés en France, les plus fréquents sont ceux des sérogroupes B, C, W et Y.

En 2024, 615 cas d’IIM ont été identifiés en France, soit le nombre le plus élevé depuis 2010, selon vaccinationinfoservice.fr. En ce début d’année 2025, plusieurs IIM ont également été déclarées.

Un vaccin gratuit pour les adolescents et les jeunes adultes

Face à ces chiffres, en mars dernier, la Haute autorité de santé (HAS) préconisait le remboursement du vaccin contre le méningocoque du sérogroupe B pour les 15 à 24 ans. Néanmoins, l’instance de santé n’a pas émis une recommandation pour cette tranche d’âge. Seuls ceux qui le souhaitent pourront se faire vacciner, sans aucun frais.

“C'est une avancée majeure parce que même les plus démunis pourront se faire vacciner, notamment les jeunes étudiants, indiquait le Dr Hervé Haas, président du Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP), à l’Agence France Presse (AFP), ce vendredi 4 avril. La vaccination contre le méningocoque B est relativement chère et pour un jeune qui a des ressources limitées, c'est 80 euros la dose”.

La Bretagne est particulièrement touchée par les IIM : 24 cas en 2024, 17 pour ce début d’année 2025. Il y a quelques semaines, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne avait donc annoncé le lancement d'une campagne de vaccination massive contre le méningocoque B à destination des 15-24 ans de la métropole de Rennes, selon le communiqué de l’ARS.

Mais pourquoi les adolescents et les jeunes adultes ne sont-ils pas vaccinés ? Ce n’est que depuis le 1er janvier dernier que tous les nourrissons doivent obligatoirement être vaccinés contre les méningocoques A, B, C, X et Y. Avant cela, seul le vaccin contre les méningocoques du sérogroupe C était obligatoire pour les bébés.