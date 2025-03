Méningite : quels peuvent être les effets secondaires des vaccins ?

L'ESSENTIEL Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent provoquer des méningites ou des septicémies pouvant être mortelles ou laisser des séquelles importantes.

La vaccination contre le méningocoque B et les méningocoques ACWY, qui est obligatoire pour les nourrissons depuis le 1er janvier 2025, reste le seul moyen de se protéger.

Les vaccins ne doivent pas être utilisés en cas d’allergie à la substance active ou à l’un de leurs composants.

Fin février, Santé publique France avait signalé une "recrudescence importante des infections invasives à méningocoque (IIM) au cours de la saison 2024-2025 avec un nombre exceptionnellement élevé de cas au mois de janvier 2025 (90 cas, données non consolidées)." Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies très graves, comme les méningites ou les septicémies qui peuvent être mortelles ou laisser des séquelles importantes. Dans l’Hexagone, les plus fréquents sont les méningocoques de groupe B, C, W et Y, selon le ministère de la Santé.

Quelques jours après l’alerte de Santé publique France, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a annoncé le lancement d’une campagne de vaccination massive contre le méningocoque B à destination des jeunes de la métropole de Rennes. En Ille-et-Vilaine, environ 100.000 personnes de 15 à 24 ans, habitantes ou scolarisées ou étudiantes à Rennes Métropole sont ainsi concernées par le dispositif. La raison ? Trois cas d’infection invasive à méningocoque de type B en lien avec l’établissement d’enseignement supérieur de Rennes School of business et trois autres cas d’infection invasive à méningocoque de type B déclarés au sein d’une famille ont été enregistrés.

Quelles sont les obligations vaccinales méningocoques ?

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination de tous les bébés contre le méningocoque B est obligatoire avec trois doses à l’âge de 3 mois, 5 mois et un rappel à 12 mois. Même mesure pour le vaccin méningococcique ACWY avec une injection à l’âge de 6 mois et une 2ème injection à l’âge de 12 mois. En remplacement de la vaccination contre le méningocoque C, la vaccination tétravalente ACWY est également obligatoire chez tous les nourrissons depuis la même date avec deux doses à l’âge de 6 et 12 mois.

"La vaccination ACWY est également recommandée depuis le 1er janvier 2025 aux adolescents âgés de 11 à 14 ans, quel que soit leur vaccination antérieure. Un rattrapage vaccinal est recommandé jusqu’à l’âge de 24 ans pour les personnes n’ayant pas encore été vaccinées. Par ailleurs, il existe des recommandations particulières de vaccination contre le méningocoque pour certains groupes de population (personnes immunodéprimées ou exposées à un risque d’IIM)", indique Santé publique France.

Effets indésirables, contre-indications : ce qu’il faut savoir

Comme pour tous les médicaments et les vaccins, ceux contre la méningite peuvent provoquer des effets secondaires. Après leur administration, une réaction au point d’injection, telle qu’une rougeur, une douleur, un gonflement, peut survenir. Le vaccin peut aussi être responsable d’une fièvre, d’une irritabilité, de troubles digestifs. "La prise de paracétamol, avant et six heures après l’injection, réduit les effets indésirables tels que la fièvre, sans diminuer l’efficacité du vaccin", précise le ministère de la Santé. Des réactions allergiques graves peuvent exceptionnellement survenir après la vaccination. C’est pourquoi celle-ci est contre-indiquée pour les personnes souffrant d’une allergie grave connue à l’un des composants du vaccin, ayant été victime d’une anaphylaxie lors d’une précédente injection du vaccin. "En cas de doute dans les deux situations précitées, une consultation allergologique est indiquée."