Alzheimer : ce nouveau test pourrait être fait à la maison

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont démontré que les marqueurs de maladie d'Alzheimer pouvaient être détectés dans du sang séché.

Cette nouvelle méthode pourrait faciliter le dépistage et le suivi des patients.

Plus la maladie d’Alzheimer est détectée et prise en charge tôt, plus il est possible de freiner le déclin cognitif et les autres symptômes. C’est pourquoi tant de scientifiques travaillent sur le développement et l’amélioration du dépistage de la pathologie neurodégénérative.

Des chercheurs de l'institut américain Banner Health et de la faculté de médecine de l'université d'Exeter ont fait une découverte qui pourrait grandement faciliter le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Selon leurs travaux publiés dans la revue Nature Medicine, les biomarqueurs du trouble peuvent être détectés avec précision dans des échantillons de sang prélevés via une piqûre au doigt faite à domicile et envoyés par la poste aux laboratoires “sans réfrigération ni traitement préalable”.

Les marqueurs de la maladie d’Alzheimer peuvent être repérés dans du sang séché

Actuellement, les médecins peuvent dépister la maladie d'Alzheimer en recherchant des biomarqueurs comme la protéine Tau phosphorylée en position 217 (p-tau217) dans le sang des patients. Mais ce dépistage sanguin présente plusieurs obstacles, notamment en matière de manipulation et de stockage des prélèvements. Les chercheurs ont développé une méthode pour mesurer le taux de p-tau217 avec seulement quelques gouttes de sang.

Leur nouvelle technique a été testée avec 337 participants d’un âge moyen de 70,8 ans. Ils devaient déposer un peu de sang, prélevé en piquant le bout du doigt, sur une carte. Une fois sec, le sang a été analysé. Résultats : les taux de p-tau217 dans les échantillons de sang prélevés par piqûre au doigt étaient similaires à ceux des analyses sanguines standard. Ils permettaient d'identifier les modifications du liquide céphalo-rachidien liées à la maladie d'Alzheimer avec une précision de 86 %. Deux autres marqueurs, la GFAP et la NfL, ont également été mesurés avec succès et ont montré une forte concordance avec les tests traditionnels.

"Les participants ont réussi à prélever eux-mêmes leurs échantillons par piqûre au doigt, sans l'aide du personnel de l'étude, après avoir observé des employés formés et reçu des instructions écrites", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Test sanguin à domicile : des recherches supplémentaires nécessaires

Pour l’équipe, la technique mise au point et testée pourrait faciliter le dépistage de la maladie d’Alzheimer en permettant des tests à distance des populations ayant un accès difficile aux soins. Elle pourrait aussi faciliter la tenue d’études à très grande échelle sur les démences, grâce à des analyses plus simples à gérer et à l'ouverture possible à des personnes éloignées des centres de recherche.

Toutefois, les chercheurs reconnaissent que la méthode n’est pas encore prête pour un déploiement clinique. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour l’améliorer. "Notre travail en cours déterminera si cela pourrait également être un moyen précieux d'identifier les personnes de la communauté qui bénéficieraient de tests de diagnostic plus détaillés pour la maladie d'Alzheimer", explique le co-auteur Clive Ballard.