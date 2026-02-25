«Son plus gros complexe» : quelles sont les causes du lipœdème dont souffre Camille Cerf ?

L'ESSENTIEL Camille Cerf, ancienne miss France 2015, a annoncé souffrir d’un lipœdème sur son compte Instagram.

Cette maladie chronique rend les jambes lourdes et gonflées, particulièrement sujettes aux bleus.

Si ses causes exactes sont inconnues, elle pourrait être liée aux hormones.

"Cela fait des années que je vous les cache (…), mes jambes sont devenues mon plus gros complexe", confie Camille Cerf, dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram. La miss France 2015 souffre de lipœdème, une pathologie chronique aussi appelée maladie des jambes poteaux.

Des douleurs, de la cellulite, des bleus : le lipœdème, une maladie complexante et fatigante

"J’ai tout le temps des bleus qui apparaissent de manière inexpliquée, poursuit la jeune femme. Malgré le sport, les drainages, une alimentation saine et équilibrée." Elle explique souffrir de douleurs, souvent le soir et particulièrement lorsqu’il fait chaud. Sa peau est aussi marquée par la cellulite. Il s’agit des principaux signes de la maladie, comme le rappelle l’association AMLF, Accompagner les personnes souffrant du lipœdème. "Les principaux symptômes du lipœdème comprennent une augmentation de la circonférence des membres inférieurs, une texture de peau bosselée ou grumeleuse (semblable à la peau d’orange), une sensibilité accrue de la peau, des ecchymoses fréquentes et une tendance à enfler", développe-t-elle sur son site. L’Assurance Maladie souligne que la maladie peut aussi provoquer de la fatigue et "une souffrance psychologique liées au préjudice esthétique très important ainsi qu'un impact majeur sur la qualité de vie".

Lipœdème: quelles sont les causes de cette maladie ?

L’organisme précise que l’on ne connaît pas les origines exactes du lipœdème. La maladie touche les femmes, presqu’exclusivement. "La sensibilité des récepteurs aux estrogènes (hormones sexuelles féminines) présents au niveau de la graisse et la génétique jouent probablement un rôle dans sa survenue, estime l’Assurance Maladie. (…) Il existe souvent plusieurs cas de lipœdème au sein d’une même famille. Il s’agit probablement d’une transmission de plusieurs gènes ou d’une mutation d’un gène codant pour les récepteurs aux œstrogènes."

Dans la plupart des cas, la maladie apparaît à la puberté, mais elle peut s’aggraver lors de grossesses ou à la ménopause : cela illustre l’influence des hormones sur la pathologie. L’Assurance Maladie rappelle qu’elles sont impliquées dans la formation et la multiplication des cellules adipeuses. Or, dans le cas du lipœdème, ces cellules asphyxient les tissus, ce qui entraîne la production de substances inflammatoires fragilisant les petits vaisseaux sanguins, laissant apparaître des bleus.

Comment soigner le lipœdème ?

Pour la soulager, "il n’existe pas de remède définitif", prévient l’association AMLF. "Mais il existe des traitements qui peuvent aider à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie des patients, indique-t-elle. Cela peut inclure des mesures conservatrices telles que le port de vêtements de compression, l’exercice physique régulier et la gestion du poids." L’Assurance Maladie explique que les symptômes ne sont pas améliorés par "la restriction calorique et un régime alimentaire amaigrissant", mais qu’il est important de prévenir l'obésité, facteur aggravant de la pathologie. Lorsque la maladie empire, malgré le sport, la compression et d’éventuels drainages, la chirurgie peut être indiquée.

En France, le lipœdème touche plus de 10 % des femmes.