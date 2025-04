Les pieds froids et les jambes lourdes, un signe de varices ?

L'ESSENTIEL Une hypersensibilité au froid modérée et sévère, au niveau des membres inférieurs, augmente de 49 % à 89 % le risque de varices.

De même, les sensations de jambes lourdes sont fortement associées aux varices.

Les emplois impliquant une position debout prolongée accroissent la probabilité de 45 % d’avoir les veines anormalement dilatées.

Lorsqu’une veine du réseau veineux superficiel des membres inférieurs, se dilate, plus précisément se déforme en devenant tortueuse et allongée de façon anormale, on parle de varice. Ce trouble, qui constitue "le signe le plus fréquent de l'insuffisance veineuse chronique", se manifeste par des impatiences dans les jambes, des sensations de brûlures, des démangeaisons, des sensations de lourdeur, d’une rétention d'eau ou d’un gonflement. "Ces symptômes diminuent en position couchée, lorsque les jambes sont surélevées. À l'opposé, ils augmentent au cours de la journée, lors d'une exposition au chaud (sauna, exposition au soleil, chauffage au sol...), lors d'une station debout ou assise prolongée, en cas de prise de poids, lors de la grossesse ou en période prémenstruelle", indique l’Assurance Maladie.

Varices : l’hypersensibilité au froid des membres inférieurs, un symptôme sous-estimé ?

Récemment, des chercheurs du Chung Shan Medical University ont mis en avant un signe de varices souvent sous-estimé : une hypersensibilité au froid des membres inférieurs. Dans une étude, parue dans la revue Open Heart, ils ont montré qu’il était important de prendre ce symptôme au sérieux. Pour les besoins de celle-ci, l’équipe a exploité des données couvrant la période de janvier 2008 à décembre 2020, issues de la Taiwan Biobank, la plus grande base de données génétiques et populationnelles de Taïwan. Au total, 8.782 adultes âgés de 30 à 70 ans présentant des varices modérées à sévères ont été inclus dans l'analyse.

Les participants ont été interrogés sur leur hypersensibilité au froid des pieds et leur degré de sensation de lourdeur dans les jambes. En parallèle, leurs varices ont été évaluées. Des informations sur des facteurs potentiellement influents ont également été recueillies : sexe, régime alimentaire, âge, tabagisme, consommation d'alcool, activité physique régulière, poids (IMC), niveau d'éducation, type d'emploi (principalement debout ou sédentaire), et présence de diabète et d'hypertension artérielle.

89 % de risque d’avoir des varices en cas d'hypersensibilité sévère au froid

D’après les résultats, 676 volontaires ont déclaré souffrir de varices modérées à sévères. Sur le total de participants, 5.888 ont indiqué ne pas être hypersensibles au froid, dont un peu moins de 6 % (340) présentaient des varices. Parmi les autres, 1.535 personnes ont signalé être modérément hypersensibles au froid, dont un peu plus de 9 % (144) avaient des varices et 1.359 ont déclaré être extrêmement hypersensibles au froid, dont un peu plus de 14 % (192) souffraient de varices.

L'analyse statistique a révélé qu'une hypersensibilité au froid modérée à sévère était liée à une probabilité accrue de 49 % à 89 % de développer des varices, par rapport à l'absence d'hypersensibilité. Autre constat : quatre fois plus de personnes souffrant de varices présentaient des jambes lourdes que celles qui n'en souffraient pas. "L'association entre hypersensibilité au froid et jambes lourdes était significative." Le type d'emploi était également un facteur influent. En effet, les adultes occupant un poste nécessitant de rester debout pendant longtemps avaient 45 % de risque en plus de voir leurs veines se dilater de manière anormale.

"Les données soulignent l’importance clinique de considérer l’hypersensibilité au froid et les jambes lourdes comme des symptômes essentiels pour le diagnostic des varices, en particulier en l’absence de troubles artériels, ce qui peut améliorer la précision du diagnostic et les résultats pour les patients", ont conclu les scientifiques. Étant donné que cette étude est observationnelle, elle ne permet pas d'établir de liens de causalité. Ainsi, les auteurs estiment que des recherches supplémentaires doivent être menées.