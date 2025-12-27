Etats-Unis : une double greffe cœur-foie inédite chez une enfant

L'ESSENTIEL Gracie, 11 ans, a bénéficié d’une double greffe cœur-foie inédite aux Etats-Unis.

L’opération a duré 16 heures et mobilisé 25 équipes médicales.

Sept mois plus tard, Gracie a finalement repris l’école.

Greffer à la fois un cœur et un foie chez un enfant : c’est la prouesse chirurgicale rarissime que viennent d’accomplir, pour la première fois, les équipes de l’hôpital pour enfants du Colorado, aux Etats-Unis.

Une chirurgie historique outre-Atlantique

Seulement 38 enfants ont bénéficié d’une telle intervention aux États-Unis. Gracie Greenlaw, 11 ans, est aujourd’hui la première patiente à avoir été opérée ainsi au Children's Hospital Colorado. Née avec un syndrome d'hypoplasie du cœur gauche (HLHS), une malformation sévère ne laissant qu’une seule cavité cardiaque fonctionnelle, elle avait déjà subi trois chirurgies avant l’âge de trois ans. Mais si ces opérations permettent une survie prolongée, elles entraînent souvent des complications hépatiques graves.

L’opération, fruit de plusieurs années de préparation, a mobilisé pas moins de 25 équipes multidisciplinaires. "C’est une réussite incroyable pour notre programme de transplantation pédiatrique", s’est félicitée la Dre Megan Adams, directrice chirurgicale des greffes de foie et de rein, dans un communiqué. L’équipe médicale a suivi Gracie pendant des années via la clinique Fontan, dédiée aux patients atteints de pathologies cardiaques complexes. Et lorsque ses fonctions hépatiques se sont détériorées et que sa bronchite plastique s’est aggravée, la double greffe est apparue comme l’unique solution.

16 heures au bloc opératoire

Heureusement, en moins d’un mois, un donneur compatible est trouvé. D’abord, le cœur a été greffé lors d’une chirurgie qui a duré environ neuf heures. Le foie, conservé grâce à une machine reproduisant sa fonction, a ensuite été transplanté au cours d’une seconde opération de sept heures. "Cette opération reflète le niveau d’excellence et d’innovation de notre hôpital", s’est réjoui le Dr Duncan Wilcox, qui a participé à l’intervention.

Sept mois plus tard, Gracie a finalement repris l’école et retrouvé sa vie normale d’enfant. Comme d'autres receveurs de transplantation cardiaque pédiatrique, elle aura besoin d'une autre greffe cardiaque plus tard dans la vie. Son nouveau foie, lui, devrait durer le reste de sa vie. A la suite d’une transplantation du foie chez les enfants, leur espérance de vie est de 20 ans, rapportait une étude européenne de 2016.