La première greffe cardiaque robotisée sans ouvrir la poitrine

L'ESSENTIEL Des chirurgiens du Baylor St. Luke’s Medical Center ont réalisé la première greffe cardiaque entièrement robotisée aux États-Unis, sans ouvrir le thorax.

Cette avancée réduit considérablement les risques post-opératoires et accélère la récupération des patients.

L’opération marque un tournant dans la chirurgie cardiaque.

Pour la première fois aux États-Unis, une équipe de chirurgiens a réalisé une greffe cardiaque entièrement robotisée, sans ouvrir la poitrine. Menée au Baylor St. Luke’s Medical Center de Houston, cette prouesse médicale ouvre la voie à une nouvelle ère de la chirurgie cardiaque, plus précise et moins invasive.

Une première mondiale américaine

En mars 2025, le Dr Kenneth Liao, professeur de chirurgie et chef des transplantations cardiothoraciques, a dirigé l’opération à l’aide d’un robot chirurgical avancé, le système Da Vinci. L’intervention a été réalisée par de petites incisions, sans ouvrir le thorax ni briser le sternum, comme c’est habituellement le cas lors des greffes cardiaques. "Avec l’approche robotique, nous préservons l’intégrité de la paroi thoracique, ce qui réduit le risque d’infection et favorise la mobilité précoce, la fonction respiratoire et la récupération globale", explique le Dr Liao dans un communiqué du Baylor College of Medicine.

Outre l’aspect novateur, cette technique offre de nombreux avantages pour le patient : réduction des saignements, moins de transfusions sanguines, et une moindre production d’anticorps susceptibles de rejeter le greffon. Des avantages précieux pour des patients souvent immunodéprimés. Le patient concerné, un homme de 45 ans atteint d’insuffisance cardiaque avancée depuis novembre 2024, a été hospitalisé pendant un mois après la greffe avant de rentrer chez lui, sans complication.

Une révolution de la chirurgie cardiaque

"Cette greffe montre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’innovation rencontre l’expérience chirurgicale", affirme le Dr Liao. Pour lui, l’objectif est clair : "Offrir aux patients les procédures les plus sûres, les plus efficaces et les moins invasives possibles". Cette prouesse médicale pose les bases d’une nouvelle manière d’envisager la chirurgie cardiaque, en conjuguant robotique et expertise humaine. "Ce pas de géant rend même plus sûres les chirurgies les plus complexes", conclut le Dr Todd Rosengart, chef du département de chirurgie.