L’exercice physique améliore la concentration

Le sport est bon pour le cerveau. Dans l'International Journal of Mental Health Promotion, des chercheurs démontrent qu’une courte session permet d’améliorer les performances cognitives. Ils l’ont constaté dans une étude réalisée avec des étudiants.

Quels sont les effets de l’activité physique sur les capacités cognitives ?

Les 43 participants ont effectué une séance d'exercice concentrée de 10 minutes juste avant d’assister à un cours. Ensuite, ils ont rempli des questionnaires : cela a permis aux chercheurs d’évaluer leurs fonctions exécutives avant et après l’exercice. Puis, un deuxième test a été organisé un autre jour, où les étudiants ont répondu aux mêmes questionnaires avant et après le cours, mais sans exercice physique. Cela a permis de constituer un groupe témoin.

Les scientifiques se sont intéressés aux effets de cette séance d’exercice physique sur les fonctions exécutives. Elles sont définies comme "l'ensemble des processus cognitifs qui permettent de se fixer des objectifs et de les atteindre". "Ces processus cognitifs interviennent dans la résolution de problèmes, la planification et la gestion des émotions", précisent les auteurs. En comparant les résultats des différentes expériences, ils ont remarqué que le sport améliorait ces fonctions.

Un exercice physique d’intensité modérée suffit pour améliorer les fonctions cognitives

Les scientifiques précisent que l'exercice nécessaire pour avoir un effet positif sur la cognition n'a pas besoin d'être d'une intensité élevée. "L'intensité modérée requise est comparable à celle nécessaire pour effectuer un court trajet à pied entre deux bâtiments du campus pour une réunion, si vous êtes légèrement en retard", indique Charles Hillman, co-auteur de la recherche. Lors des expériences réalisées dans le laboratoire, le chercheur et son équipe ont comparé les effets d’une séance intense de HIIT, un entraînement fractionné de haute intensité au MICE, une forme d’exercice continu d'intensité modérée. "Chez les jeunes adultes, l'amélioration des capacités cognitives était la plus marquée après un exercice d'intensité modérée", soulignent-ils.

Santé cérébrale : les bienfaits de l’activité physique

Le spécialiste rappelle que l’activité physique régulière est l’une des clés d'une bonne santé cérébrale à long terme. Il cite le yoga, le VTT ou la randonnée en exemple, mais rappelle qu’il existe une "multitude de façons de rester actif, et il suffit d'essayer pour trouver celles qui nous conviennent". Selon lui, les bienfaits de l'exercice physique sur la cognition et les fonctions exécutives sont pratiquement incontestables. "Cette étude vient s'ajouter à la liste des éléments suggérant que nous gagnerions tous à bouger davantage, surtout avant des activités exigeant concentration et capacité à résoudre des problèmes, conclut-il. Je pense qu'il est indéniablement utile de faire de l'exercice avant les cours."