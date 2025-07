Votre sport préféré en dit beaucoup sur votre personnalité !

L'ESSENTIEL L'étude a révélé plusieurs corrélations entre le type d'exercice et les traits de personnalité.

Par exemple, les extravertis ont tendance à préférer les exercices de haute intensité.

Cette étude pourrait aider à mettre au point des programmes d'activité physique plus efficaces.

En répondant à la question “Quel est votre sport préféré ?”, vous ne donnez pas uniquement des renseignements sur vos goûts ou votre forme physique… vous révélez aussi vos traits de caractère. En effet, des chercheurs de l’University College of London viennent de mettre en lumière plusieurs corrélations entre le type d'exercice apprécié et les traits de personnalité.

Leur étude a été présentée dans la revue Frontiers in Psychology, le 8 juillet 2025.

Des traits de caractère liés aux types d’exercice physique appréciés

"Nous savons que la population mondiale devient de plus en plus sédentaire. On entend souvent parler de personnes qui tentent de devenir plus actives, mais qui peinent à apporter des changements durables. Dans cette étude, nous voulions comprendre comment la personnalité peut influencer cela afin de soutenir le développement d'interventions efficaces pourmodifier les comportements en matière de santé", explique Dr Flaminia Ronca, première auteure de l'étude, dans un premier communiqué.

La chercheuse et ses collègues ont recruté 132 volontaires. La moitié d’entre eux ont participé à un programme sportif de 8 semaines proposant des séances de vélo en salle et d’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT ; cela consiste à alterner des périodes courtes d’exercices d'efforts intenses et des temps de récupération brefs). Les autres intégraient le groupe contrôle, et ne faisaient pas de sport. Pendant les tests en laboratoire, tous les participants ont rempli un questionnaire sur la façon dont ils avaient apprécié chaque session. Leurs traits de personnalité tels que l'extraversion, la conscience, l'amabilité, le névrosisme et l'ouverture, étaient aussi évalués.

Résultat : tous les traits de personnalité n’ont pas de lien avec le plaisir de l'exercice, mais trois d’entre eux présentent des associations fortes.

Les extravertis ont tendance à apprécier les exercices de haute intensité, tels que l'entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), les séances de vélo intenses et les activités en équipe.

Les participants affichant un score élevé sur le névrosisme (propension à ressentir des émotions négatives, NDLR) préféraient les séances d'entraînement privées. Ils ont plébiscité les exercices avec des pics d'intensité variés plutôt que ceux demandant un effort prolongé. Ils préféraient également ne pas être surveillés. "Ce qui suggère qu'ils pourraient apprécier d'avoir un espace d'indépendance et d'intimité lors de leurs exercices", soulignent les auteurs.

Les personnes consciencieuses plus actives physiquement

De leur côté, les personnes consciencieuses avaient généralement une forme physique équilibrée. Elles obtenaient de meilleurs résultats en aérobie et en renforcement musculaire, et étaient souvent plus actives physiquement. Cependant, ce trait de caractère ne prédisait pas un plaisir accru à pratiquer ces sports. Cette divergence pourrait "s'expliquer par le fait que les personnes consciencieuses sont généralement motivées par les effets sur la santé de l'activité physique plutôt que par le plaisir, ce qui suggère que l'adhésion au programme pourrait être moins motivée par le plaisir que par le fait qu'il soit bon pour la santé", estiment les scientifiques.

Comprendre le rôle des traits de personnalité pour favoriser l'activité physique

Les traits de caractère n’influencent pas uniquement les préférences sportives, ils impactent aussi l’évolution de la condition physique, et surtout le niveau de stress. "Nous avons constaté que les personnes présentant un score élevé pour le trait de personnalité névrosisme présentaient une réduction particulièrement marquée du stress lorsqu'elles suivaient l'entraînement physique recommandé dans l'étude. Cela suggère que les personnes présentant ce trait pourraient bénéficier particulièrement de la réduction du stress", précise le professeur Paul Burgess qui a travaillé sur l'étude.

"Nos cerveaux sont câblés de différemment, ce qui influence nos comportements et la façon dont nous interagissons avec notre environnement, ajoute sa collègue Dr Ronca. Il n'est donc pas surprenant que la personnalité influence également la manière dont nous réagissons aux différentes intensités d'exercice."

Trouver le sport que l'on aime et ne pas se décourager

Les chercheurs rappellent que la partie la plus importante de l'exercice est de trouver quelque chose qu’on aime et de ne pas se décourager si on ne trouve pas immédiatement SON sport idéal. "Ce n'est pas grave si on n'apprécie pas une session particulière, assure la Dr Ronca. On peut essayer autre chose." Ils estiment également que leurs travaux peuvent aider à améliorer la prévention et la lutte contre la sédentarité. "Comprendre les facteurs de personnalité lors de la conception et de la recommandation de programmes d’activité physique est probablement très important pour déterminer le succès d’un programme et si les gens s’y tiendront et deviendront plus en forme", confie le professeur Paul Burgess dans un autre communiqué.