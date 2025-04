Vos câlins façonnent-ils la future personnalité de votre enfant ?

L'ESSENTIEL Les jumeaux dont les mères se sont montrées plus chaleureuses à leur égard durant l'enfance sont plus ouverts, consciencieux et agréables à l'âge adulte.

Ces traits de personnalité sont associés à la réussite scolaire, professionnelle et en santé.

Aucun lien durable entre l'affection maternelle et l'extraversion ou le névrosisme n’a été observé.

"Les traits de personnalité sont de puissants prédicteurs de résultats importants dans la vie, qu'il s'agisse de la réussite scolaire et professionnelle ou de la santé et du bien-être. L'un des principaux facteurs modifiables censés influencer le caractère est l'éducation parentale que les personnes reçoivent lorsqu'ils sont jeunes. Cependant, il existe peu de preuves empiriques sur ce sujet, en particulier au-delà du début de l'adolescence", ont déclaré des chercheurs de l'université d'Édimbourg (Écosse).

Une éducation plus affectueuse rend les enfants plus ouverts, consciencieux et agréables

C’est pourquoi, dans une récente étude, ils ont examiné comment l'affection des mères durant l'enfance, plus précisément entre 5 et 10 ans, prédisait cinq grands traits de personnalité à 18 ans, soit l’âge auquel les jeunes quittent l'environnement structuré de lycéen et effectuent une transition importante vers le travail ou la poursuite de leurs études supérieures. Les cinq grands traits en question sont considérés par les psychologues de la personnalité comme les cinq dimensions fondamentales de la personnalité humaine : l'extraversion, l'agréabilité, l'ouverture d'esprit, la conscience et le névrosisme.

Pour les besoins des travaux, l’équipe a analysé les données de 2.232 jumeaux britanniques, ayant grandi dans la même famille, suivis de leur naissance à 18 ans afin d'éliminer les principaux facteurs de confusion. Au cours de la recherche, les auteurs ont rendu visite aux mères des jumeaux et les ont enregistrées en train de parler de chacun de leurs enfants. Ensuite, les réponses des mères en termes d'affection ont été évaluées.

Les jumeaux qui avaient reçu une éducation plus affectueuse pendant leur enfance ont été considérés comme de jeunes adultes plus ouverts, consciencieux et agréables. Les scientifiques n'ont constaté aucune association durable entre l'affection maternelle et l'extraversion ou le névrosisme. Ces résultats suggèrent que d'autres facteurs environnementaux ou génétiques, tels que les relations avec les autres et les expériences de vie, pourraient avoir une influence plus importante sur ces traits à l'âge adulte.

Cibler "les pratiques parentales qui favorisent les traits positifs pendant l'enfance"

D’après les chercheurs, cette étude apporte des réflexions pratiques importantes aux politiciens et aux praticiens travaillant dans les domaines de l'éducation, du bien-être familial et de la santé mentale. "En ciblant les pratiques parentales qui favorisent les traits positifs pendant l'enfance, il pourrait être possible de réduire les disparités de résultats de vie liées au milieu socio-économique, à la dynamique familiale et à d'autres facteurs environnementaux", a conclu Jasmin Wertz, qui a participé aux travaux publiés dans la revue American Psychologist.