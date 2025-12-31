Cosmétiques, vêtements, chaussures : des produits PFAS interdits à partir du 1er janvier

La lutte contre les polluants éternels se renforce en 2026. À partir du 1er janvier, des produits contenant des PFAS seront interdits à la vente, la fabrication et l’importation en France. Ces composés ont des propriétés très variées, mais ils sont persistants dans l’environnement.

Pourquoi les produits contenant des PFAS seront interdits ?

"Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) forment une famille de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés dans de nombreux produits pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou résistantes à la chaleur, explique le Ministère de l’économie. On les retrouve notamment dans les textiles ou certains produits industriels." Mais ces composés se dégradent très peu, d’où leur surnom de polluants éternels. On en retrouve dans l’air, dans l’eau et même dans l’alimentation. "Leur présence est désormais attestée dans le sang, le sérum, l’urine ou les cheveux", alerte l’Anses.

Or, ces polluants éternels peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine. L’Anses souligne que des études scientifiques ont démontré qu’ils sont associés à une augmentation du taux de cholestérol, à des cancers, à une perturbation de la fertilité et du développement du fœtus. "Ils sont également suspectés d’interférer avec le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire. En décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le PFOA comme ‘cancérogène pour l’Homme’ (Groupe 1) et le PFOS comme ‘peut-être cancérogène pour l’Homme’ (Groupe 2B)", prévient l’organisme.

PFAS : quels produits seront interdits à partir du 1er janvier ?

Une loi votée en février dernier modifie la réglementation concernant ces matériaux. "Cette réglementation prévoit l’interdiction progressive de certains produits contenant des PFAS dès le 1ᵉʳ janvier 2026", rappelle le Ministère de l’économie. Il s’agit de cosmétiques, de farts (revêtement sous les skis), de vêtements, de chaussures et leurs imperméabilisants. Les PFAS sont notamment utilisés dans certaines crèmes anti-âge ou dans le maquillage.

Le Ministère précise qu’une exception concernera les vêtements et chaussures de protection, notamment ceux des militaires ou des pompiers. "Cette interdiction sera étendue au 1ᵉʳ janvier 2030 à tous les textiles (d'ameublement, par exemple) contenant des PFAS (sauf exceptions, comme les textiles techniques à usage industriel, qui seront listés par décret)", indique-t-il dans un communiqué. En revanche, les ustensiles de cuisine, comme les poêles, ne seront pas concernés.