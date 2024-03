PFAS, phtalates... Les conseils d'une chercheuse pour réduire les risques au quotidien

L'ESSENTIEL Les microplastiques sont constitués de substances chimiques toxiques (bisphénol A, phtalates, PFAS), qui "peuvent imiter les hormones", augmenter le risque d’"infertilité" et de "cancer".

Une chercheuse recommande de ne plus mettre de plastique dans le micro-ondes, car à cause de la chaleur, "le plastique libère des produits chimiques nocifs."

Pour le nettoyage, elle conseille d’utiliser du bicarbonate de soude ou du vinaigre et de l’eau.

Ils se trouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l’air que nous respirons et dans l’eau que nous buvons. Les microplastiques, qui sont 70 fois plus petits que l’épaisseur d’un cheveu, représentent un danger pour la santé. Ces derniers proviennent généralement de la dégradation des plastiques. Ainsi, ils peuvent être constitués de produits chimiques toxiques, tels que le BPA (bisphénol A), des "produits chimiques éternels" comme les phtalates ou les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

"Ces composés chimiques toxiques peuvent imiter les hormones, à savoir les messagers chimiques du corps contrôlant des processus, tels que la reproduction, la croissance et le métabolisme. Il a été démontré que l’exposition à ces substances augmente le risque de tout, de l’infertilité au développement fœtal plus faible et au cancer", a signalé Tracey Woodruff, professeur d'obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à l’université de Californie à San Francisco (États-Unis). Dans un communiqué, elle a révélé comment elle a changé ses habitudes alimentaires et de nettoyage pour être moins exposée aux microplastiques.

Micro-ondes : "La chaleur fait que le plastique libère des produits chimiques nocifs"

La chercheuse a expliqué qu’elle ne mettait plus d’objets en plastique, par exemple les biberons, au micro-ondes. "La chaleur fait que le plastique libère des produits chimiques nocifs comme le BPA, donc maintenant je ne mets que des objets en céramique ou en verre au micro-ondes." En ce qui concerne les contenants, l’experte n’utilise également plus que des bouteilles en verre ou en acier.

Côté alimentation, elle a réduit sa consommation de viande rouge, car plusieurs substances chimiques seraient présentes dans les aliments gras. "J'achète bio autant que possible pour réduire notre exposition aux pesticides. Nous vivons dans la région de la Baie, c'est donc une chance que nous puissions faire nos achats sur les marchés de producteurs, mais tout le monde ne le peut pas. Cela montre encore une fois que nous devons trouver des moyens d’encourager tout le monde à avoir accès à des options alimentaires saines."

Miser sur de l’eau, du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour nettoyer sa maison

En ce qui concerne le nettoyage de la maison, Tracey Woodruff et sa famille utilisent du bicarbonate de soude ou du vinaigre et de l’eau. "Ces produits fonctionnent aussi bien que les produits que vous achèteriez sur le marché. Attention, ne mélangez pas le vinaigre avec des nettoyants chimiques, comme l'eau de Javel, qui peuvent créer du chlore gazeux mortel", a-t-elle précisé. Autre recommandation : avoir un aspirateur d'un filtre HEPA qui absorbe toutes les poussières et particules.