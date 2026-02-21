Comment distinguer un retard de langage d’un trouble du spectre autistique ?

L'ESSENTIEL Vers 2 à 3 ans, environ un enfant sur dix présente un retard de langage,

Ce retard peut être lié à une maturation plus lente, à des troubles auditifs transitoires ou à un environnement peu stimulant.

Dans le trouble du spectre autistique, les difficultés dépassent la seule question du langage.

Quand les mots tardent à venir, l’inquiétude des parents est compréhensible. Le langage est une étape majeure du développement, mais il n’évolue ni de façon linéaire ni au même âge pour tous les enfants. Vers 2 à 3 ans, environ un enfant sur dix présente un retard de langage, tandis que le trouble du spectre autistique concerne environ 1 % des enfants. Observer comment l’enfant interagit, partage ses émotions et entre en relation avec son entourage est souvent plus informatif que le nombre de mots prononcés.

Quand l’envie de communiquer est bien présente

Un retard de langage se caractérise par des difficultés d’expression ou, parfois, de compréhension verbale, alors que les compétences sociales sont globalement préservées. L’enfant cherche à communiquer malgré l’absence ou la rareté des mots. Il utilise alors le regard, les gestes, les mimiques, le pointage du doigt ou les sons pour se faire comprendre.

Un enfant de trois ans peut, par exemple, dire très peu de mots, mais jouer volontiers avec d’autres enfants, imiter les adultes, apporter un jouet pour le montrer ou chercher à consoler un proche triste. Ce type de retard peut être lié à une maturation plus lente, à des troubles auditifs transitoires ou à un environnement peu stimulant sur le plan langagier. Dans la majorité des cas, l’évolution est favorable avec un accompagnement adapté et une stimulation bienveillante.

La communication sociale différente du trouble du spectre autistique

Dans le trouble du spectre autistique, les difficultés dépassent la seule question du langage oral. Elles concernent surtout l’intention de communication et la réciprocité sociale. L’enfant peut peu parler ou parler de manière atypique, mais surtout avoir du mal à partager son attention, à répondre à son prénom ou à utiliser le regard et les gestes pour entrer en relation.

Il peut sembler davantage tourné vers ses propres intérêts, préférer des jeux répétitifs ou avoir des centres d’intérêt très spécifiques. Plutôt que de jouer symboliquement avec une voiture, par exemple, il peut passer de longues minutes à faire tourner une roue ou à aligner des objets. Ces comportements sont l’expression d’un fonctionnement neurodéveloppemental particulier qui nécessite une compréhension globale.

Observer, évaluer et soutenir sans pression

La distinction entre un retard de langage et un trouble du spectre autistique repose sur une observation fine et une évaluation pluridisciplinaire associant pédiatre, orthophoniste et, si besoin, spécialiste du développement. Aucun parent n’a à poser un diagnostic seul.

Dans tous les cas, le quotidien joue un rôle central : parler à l’enfant, commenter ses actions, imiter ses sons, valoriser chaque tentative de communication, qu’elle soit verbale ou non, permet de réduire la frustration et de renforcer le lien. Mettre moins de pression sur les mots et plus d’attention sur l’échange favorise toujours le développement.

En savoir plus : "NeuroTribus. Autisme : plaidoyer pour la neurodiversité" de Steve Silberman.