Analogues du GLP-1 : la forme orale présente-t-elle un risque pour la santé intestinale ?

L'ESSENTIEL Le salcaprozate de sodium, un agent favorisant l'absorption du sémaglutide, diminue l'abondance des bactéries intestinales impliquées dans la fermentation des fibres et la santé métabolique après 21 jours de prise quotidienne.

En outre, il est lié à une augmentation des marqueurs inflammatoires et à une diminution des protéines liées aux troubles cognitifs.

Bien que les résultats ne prouvent pas que l’agent est nocif pour l'être humain, ils montrent que le principe actif de ces comprimés pourrait avoir des effets biologiques indésirables.

Prescrit en cas de diabète et d’obésité, le sémaglutide est un analogue du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), qui est l'une des hormones de satiété. Ce médicament a été développé sous deux formes : injections (entraînant la pénétration directe du principe actif) et comprimés (l’absorption du principe actif dépendant d’un agent). Pour l’administration par voie orale avec le Rybelsus, non disponible en France, le salcaprozate sodique, un excipient pharmacologique, est utilisé pour améliorer l’absorption du traitement dans l’intestin. Sans cet agent, le sémaglutide oral serait inefficace. "Bien que le sémaglutide oral atteigne une biodisponibilité de 0,4 à 1 % grâce à l'absorption par l'épithélium gastrique, les effets indésirables gastro-intestinaux restent une cause majeure d'arrêt du médicaments", d’après des chercheurs de l’université d'Adélaïde (Australie).

Moins de bactéries intestinales bénéfiques après l’exposition au salcaprozate sodique

Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont ainsi examiné l’impact de cet analogue du récepteur du glucagon-like peptide-1. Chez des rats en bonne santé, ils ont analysé, pendant 21 jours, les effets du traitement par sémaglutide (0,74 mg/kg/jour), salcaprozate sodique (22 mg/kg/jour) et sémaglutide-salcaprozate sodique combinés (1:33 p/p) sur le microbiote et la fonction métabolique. Alors que la diversité microbienne (lenombre total d’espèces bactériennes) est restée stable, le salcaprozate sodique a considérablement modifié la composition du microbiote, en réduisant l'abondance des Muribaculaceae (− 62 %) et des Bacteroidaceae (− 77 %). Pour rappel, ces bactéries intestinales sont bénéfiques, car elles contribuent à la dégradation des fibres alimentaires.

Des effets biologiques indésirables liés à une exposition chronique au salcaprozate sodique

Ces changements de composition étaient corrélés à une réduction des acides gras à chaîne courte, qui protègent la muqueuse intestinale et participent à la régulation de l'inflammation, et à une augmentation des marqueurs inflammatoires sanguins. "Les animaux traités par salcaprozate sodique ont également présenté une hausse du poids du foie, pouvant refléter une inflammation de bas grade, et une réduction de la masse du cæcum (la partie de l'intestin où les bactéries intestinales dégradent les fibres et produisent des composés protecteurs), accompagnées de modifications de la composition du microbiote et d'une altération des marqueurs associés à la fermentation", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Journal of Controlled Release. Les auteurs ont aussi constaté une diminution du taux d'une protéine d'origine cérébrale associée aux troubles cognitifs.

Bien que l'étude ne démontre pas directement que le salcaprozate sodique soit nocif, les résultats suggèrent qu'une exposition chronique à cet agent d'absorption est liée à des changements des marqueurs microbiens, métaboliques et inflammatoires chez des rats en bonne santé, soulignant la nécessité potentielle de stratégies alternatives et sans danger pour le microbiote.