Une bactérie de 5.000 ans retrouvée dans la glace : future menace ou arme contre l'antibiorésistance ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert une bactérie de plus de 5.000 ans dans une grotte de glace située en Roumanie.

Elle s'est révélée résistante à 10 antibiotiques.

Par contre, elle produit également des enzymes capables de lutter contre les superbactéries.

En prospectant dans une zone inexplorée de la grotte de glace de Scarisoara (en Roumanie), les chercheurs ont fait une découverte de taille : une ancienne bactérie retenue dans la glace depuis 5.000 ans.

Baptisé Psychrobacter SC65A.3, cet agent pathogène s’est révélé – malgré son grand âge - résistant à 10 antibiotiques modernes, mais elle serait aussi une source d’enzymes qui pourraient combattre les superbactéries. Dans un article paru dans le journal Frontiers in Microbiology, l’équipe explique comment cette découverte peut aussi bien représenter un danger ou une bénédiction pour les humains.

Cette ancienne bactérie retrouvée dans la glace résiste à 10 antibiotiques

La bactérie, retrouvée dans une carotte de glace de 25 mètres de profondeur, a été étudiée en suivant des procédures de manipulation et de sécurité drastique pour réduire les risques de propagation dans l’environnement. Pendant ces tests, elle a été par exemple mise au contact de 28 antibiotiques et a résisté à plus d’un tiers d’entre eux. On peut notamment citer des traitements fréquemment utilisés comme les céphalosporines de troisième génération, les fluoroquinolones, les aminoglycosides et la rifampicine.

"Si la fonte des glaces libère ces microbes, leurs gènes pourraient se propager aux bactéries modernes, aggravant ainsi le problème mondial de la résistance aux antibiotiques", a expliqué la Dre Christina Purcarea à Yahoo News.

Toutefois, cette ancienne bactérie ne serait pas uniquement une menace pour l’humanité. Psychrobacter SC65A.3 produit également "des enzymes stables et actives à basse température" capables de lutter contre les superbactéries. Cela intéresse fortement la chercheuse de l'Institut de biologie de Bucarest, car ces dernières pourraient aider à développer des traitements contre les agents pathogènes les plus problématiques.

Les lieux extrêmes sont des réservoirs à bactéries millénaires

Pour la chercheuse, cette bactérie est "particulièrement fascinante" en raison de "son incroyable capacité de survie après 5.000 ans passés emprisonnée dans la glace", ses "multiples gènes de résistance aux antibiotiques" et sa "large activité antimicrobienne". Et, elle pourrait ne pas être la seule à se cacher depuis des millénaires dans les environnements extrêmes, et pouvant conduire à de nouvelles épidémies ou à de nouveaux traitements.

"Des études récentes montrent que les environnements extrêmes sont d’importants réservoirs de communautés microbiennes capables de produire des biomolécules spécifiques aux structures et activités uniques, notamment des agents antimicrobiens efficaces contre divers pathogènes", a expliqué le Dr Purcarea. "Par conséquent, les profils fonctionnels et génomiques liés à la résistance et à l’activité antimicrobiennes de cette souche bactérienne ancestrale de grotte de glace sont essentiels pour identifier de nouvelles stratégies de lutte contre la résistance aux antibiotiques."