Bactérie «mangeuse de chair» : deux personnes décèdent après avoir mangé des huîtres en Louisiane

L'ESSENTIEL Deux personnes sont décédées après avoir été infectées par la bactérie « mangeuse de chair » en Louisiane.

Elles auraient été contaminées en mangeant des huîtres crues.

La bactérie provoque une nécrose des tissus et peut nécessiter une amputation.

La bactérie "mangeuse de chair" fait de nouvelles victimes aux États-Unis. En Louisiane, deux personnes sont décédées de cette infection après avoir consommé des huîtres crues. Selon CBS news, cela porte à quatre le nombre de décès dans cet Etat. Au total, 22 cas ont été recensés.

Bactérie "mangeuse de chair" : différents types de contamination

Ce type d’infection est provoqué par vibrio vulnificus, une bactérie présente dans des eaux chaudes, salées et saumâtres. Elle peut aussi se trouver dans des fruits de mer crus, d’après USA Today. De nombreux cas sont consécutifs à une baignade, avec une blessure ouverte, dans une eau contaminée. Les Centers for Disease Control précisent que tout le monde peut être infecté par la bactérie, mais certaines personnes sont plus à risque, dont celles souffrant d’une pathologie, comme le cancer ou le diabète, ou celle sous traitement immunosuppresseur. D’après CBS news, il y aurait environ sept infections et un décès liés à cette bactérie chaque année en Louisiane. Les cas peuvent être plus nombreux entre mai et octobre, lorsque les eaux sont plus chaudes.

Des infections graves liées à vibrio vulnificus

Il existe différentes espèces de la bactérie vibrio, mais vibrio vulnificus provoque les infections les plus graves. Elle peut entraîner une fasciite nécrosante, caractérisée par la mort de la chair, d’où son surnom de bactérie "mangeuse de chair". "De nombreuses personnes atteintes d'une infection à Vibrio vulnificus peuvent tomber gravement malades et nécessiter des soins intensifs ou une amputation, alertent les CDC. Environ une personne sur cinq atteinte de cette infection décède, parfois dans les deux jours suivant l'apparition de la maladie."

Comment repérer une contamination par la bactérie "mangeuse de chair" ?

Ses premiers symptômes sont la fièvre et une zone enflée, rouge et douloureuse. Cette dernière peut s’étendre rapidement avant de devenir d’une couleur violacée, voire de se nécroser. La prise en charge repose sur la prise d’un traitement antibiotique et d’une intervention chirurgicale pour retirer les tissus infectés ou nécrosés.