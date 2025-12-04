Épidémie de grippe : trois régions sont dans le rouge

L'ESSENTIEL L'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine sont en phase épidémie de grippe.

Il y a eu une nette augmentation des indicateurs grippe dans toutes les classes d'âge, selon le dernier bilan.

Toutes les autres régions hexagonales sont en pré-épidémie, excepté la Corse.

Il n’y a plus de doute possible. La saison de la grippe 2025-2026 est bien lancée. Trois régions de l’Hexagone sont désormais en phase épidémique, selon le dernier bulletin de Santé publique France, publié le 3 décembre.

Grippe : tous les indicateurs sont en hausse

Les trois régions passées en épidémie sont l’Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Toutes les autres régions métropolitaines sont en phase pré-épidémie, à l'exception de la Corse. "L’activité grippale était en nette augmentation dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, indiquant une accélération de la circulation des virus grippaux", explique le rapport. Dans le détail, le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal était de 119 pour 100.000 pour la semaine du 24 au 30 novembre, contre 89 pour 100.000, une semaine plus tôt. "La part d'activité pour syndrome grippal SOS Médecins a dépassé le seuil d'intensité faible, tous âges confondus, chez les moins de 15 ans et les 15-64 ans, mais demeurait à son niveau de base chez les 65 ans et plus". Les passages aux urgences pour syndrome grippal et les hospitalisations affichent également une tendance à la hausse.

La vaccination est l’un des outils les plus efficaces pour se protéger contre l’infection. D’ailleurs, la campagne vaccinale de cette année, lancée le 14 octobre dernier, semble remporter un certain succès. Près de neuf millions et demi de doses ont déjà été administrées. Cela représente 1,3 million d'injections de plus que l’an dernier à la même période (+16 %). Des vaccins supplémentaires ont été débloqués pour faire face à la demande.

La bronchiolite est aussi très présente dans l’Hexagone.

Le virus de la grippe n’est pas le seul à circuler. Santé publique France souligne que les "indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite augmentaient en ville et à l'hôpital, à des niveaux proches de ceux observés la saison précédente à la même période". Dans l'Hexagone, avec le passage en épidémie, cette semaine, de huit régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur), toutes les régions sont en épidémie, excepté la Corse. Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont passées en phase pré-épidémie.

Les infections respiratoires aiguës (IRA) présentent une "activité en nette augmentation dans toutes les classes d'âge". Seule la Covid-19 affiche des indicateurs "globalement stables et à des niveaux faibles".