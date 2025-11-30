Grippe : des doses de vaccins débloquées pour répondre à la demande

L'ESSENTIEL Le gouvernement libère des doses supplémentaires de vaccins contre la grippe pour répondre à une forte hausse de la demande et éviter les ruptures de stock.

Près de 9,5 millions de doses ont déjà été injectées, soit 16 % de plus que l’an dernier.

Cette mesure intervient alors que plusieurs régions sont en pré-épidémie et que les stocks restants deviennent insuffisants.

Face au risque de rupture de stock des vaccins contre la grippe, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé ce samedi 29 novembre sur le réseau social X la libération de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe.

Grippe : près de 9,5 millions de doses de vaccins déjà injectées

Cette décision répond à la demande formulée cette semaine par l'Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) dans un communiqué. Le syndicat de pharmaciens priait le ministre de la Santé de mobiliser rapidement le stock de sécurité de l’État de Vaxigrip®, l’un des vaccins contre la grippe.

Pour accompagner la période des fêtes et éviter toute tension, nous libérerons progressivement les doses supplémentaires déjà sécurisées, afin de continuer à répondre aux besoins partout sur le territoire. — Stéphanie RIST (@stephanie_rist) November 29, 2025

En effet, depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe, le 14 octobre dernier, près de neuf millions et demi de doses ont déjà été injectées. Cela représente 1,3 million de doses de plus que l’an dernier à la même période, soit une hausse de 16 %.

“À ce jour, selon les données IQVIA, 1.672.000 doses restent en stock, soit moins d’une semaine de couverture au niveau national, avec déjà des situations de rupture localisée observées sur le terrain, alerte l’USPO. Parallèlement, la disponibilité des vaccins chez les grossistes-répartiteurs [qui achètent les médicaments et produits de santé aux fabricants pour les revendre aux pharmacies, NDLR] a chuté de manière significative au cours des sept derniers jours.”

Trois régions en pré-épidémie et Mayotte en épidémie

L’État va donc libérer des doses supplémentaires, détenues dans son stock de sécurité. Pierre-Olivier Variot juge cette décision satisfaisante, à condition que la libération des doses se fasse "de façon fluide et efficiente". "Pas genre : je commande et j’ai les doses 10 jours plus tard”, a-t-il indiqué à l’AFP.

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, entre le 17 au 23 novembre dernier, il y a eu une hausse des indicateurs de la grippe en France. Actuellement, les régions Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine sont en pré-épidémie, et Mayotte en épidémie.

"Beaucoup de gens plus jeunes, qui ont été malades l’an dernier, se sont (...) fait vacciner cette année, car ils ne veulent pas être de nouveau alités pendant près d’une semaine", expliquait Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO, à Franceinfo. L’an dernier, “il y a peut-être eu aussi un ras-le-bol de la vaccination avec le Covid".

En 2024-2025, l’épidémie de grippe saisonnière avait débuté début décembre et avait atteint son pic d’activité en ville mi-janvier. La maladie était particulièrement sévère causant plus de 17.000 décès au total.