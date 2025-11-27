Attention, la grippe arrive !

À quelques semaines du début officiel de l’hiver, les maladies hivernales gagnent du terrain. Dans son dernier bulletin, Santé Publique France annonce une augmentation de la circulation du virus de la grippe au cours de la semaine du 17 au 23 novembre. "L'activité grippale a augmenté dans toutes les classes d'âge dans l'Hexagone, indiquant un démarrage de la circulation des virus grippaux en population générale et particulièrement chez les enfants", précise l'organisme.

Grippe : quelle est la situation en France ?

La plupart des indicateurs demeurent au niveau de base, mais trois régions hexagonales passent en phase pré-épidémique : l’Ile-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Mayotte a été classée en phase épidémique. Sur la période analysée, le "recours aux soins pour syndrome grippal en médecine de ville était en augmentation dans toutes les classes d'âge et particulièrement chez les moins de 65 ans", indique le bulletin. Les hospitalisations après passage aux urgences, liées à la grippe, étaient en légère augmentation dans toutes les classes d’âge.

Comme le rappelle l’organisme, la maladie touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année en France. D’après l’Assurance Maladie, l’épidémie 2024-2025 a été à l’origine de 30.000 hospitalisations et d’environ 17.600 décès. Le nombre de morts était particulièrement élevé par rapport aux années précédentes : d’après les données de l’Inserm, la grippe provoque en moyenne entre 6.000 et 9.000 décès chaque année.

Comment se protéger de la grippe ?

Pour prévenir la contamination, Santé Publique France rappelle l’importance des gestes barrières comme le port du masque ou le lavage des mains. Mais la vaccination est aussi recommandée, en particulier pour les personnes les plus fragiles. Elle concerne notamment les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladie chronique ou celles résidant en EHPAD.

D’après France Info, huit millions de Français ont reçu l’injection du vaccin contre la grippe cette année. À la même période, l’an dernier, 6,5 millions de doses avaient été injectées. Au micro de la radio du service public, Anne-Claude Crémieux, infectiologue, a souligné que la vaccination est "la meilleure protection contre les formes sévères de grippe". Ouverte le 14 octobre dernier, la campagne de vaccination se poursuit jusqu’au 31 janvier prochain.