Grossesse : pourquoi l’échographie du premier trimestre est essentielle

Une grande partie des anomalies congénitales pourraient être détectées plus tôt. Des chercheurs de l’université d’Oxford au Royaume-Uni l’ont démontré au cours d’une étude, dont les résultats sont parus dans PLOS. Ils constatent qu’une échographie approfondie lors du premier trimestre de grossesse permet de dépister plus tôt certaines anomalies.

L'échographie du premier trimestre permet de détecter précocement 40 % des anomalies congénitales

En Angleterre, comme en France, la première échographie est réalisée aux alentours de la 12e semaine d’aménorrhée. Elle a pour objectif principal d’évaluer l'âge gestationnel. "Une échographie réalisée vers la 20e semaine – au cours du deuxième trimestre – permet quant à elle de détecter les anomalies congénitales, qui surviennent dans environ 2 à 3 % des grossesses", précisent les chercheurs. Pourtant, les techniques d’imagerie utilisées aujourd’hui permettent de les dépister encore plus tôt.

Le directeur de cette étude, Aris Papageorghiou, et son équipe ont analysé les données d'une enquête nationale sur les protocoles d'échographie du premier trimestre en Angleterre. Ils ont aussi utilisé les informations concernant le diagnostic de 14 anomalies fœtales parmi plus d'un million de grossesses survenues entre avril 2017 et mars 2019. Dans les hôpitaux où des protocoles d'échographie précoce approfondis sont mis en place, les chercheurs ont observé une détection significativement plus importante d'anomalies avant la 16e semaine de grossesse. "Ces hôpitaux ont détecté environ 40 % des anomalies précocement, contre 28 % dans les hôpitaux sans protocole de dépistage précoce", précisent-ils. Les malformations cardiaques ou les anomalies au niveau des membres étaient plus susceptibles d'être détectées tôt dans les hôpitaux réalisant ces échographies détaillées du premier trimestre.

Anomalie congénitale : inciter au dépistage précoce

"Globalement, l'ensemble des données nationales a révélé d'importantes variations dans les pratiques d'échographie du premier trimestre en Angleterre et a démontré que des protocoles de dépistage précoce plus détaillés sont associés à des taux de détection précoce plus élevés des anomalies fœtales", résument les auteurs. Selon eux, ces résultats plaident en faveur d’une politique de généralisation de ces examens précoces, qui pourraient être rendus obligatoires. "Une seule échographie ciblée au premier trimestre permet d'avancer de plusieurs semaines le diagnostic des anomalies fœtales majeures, donnant ainsi aux familles le temps d'envisager et d'explorer les différentes options cliniques. Cependant, l'absence de recommandations a entraîné une hétérogénéité des pratiques, souligne le Pr Aris Papageorghiou. Nos conclusions sont claires : une échographie systématique au premier trimestre est la mesure la plus efficace pour améliorer le dépistage prénatal."